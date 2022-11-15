الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسى تشهد جلسة «سبل عيش المرأة» فى الانتقال للاقتصاد الأخضر

مايا مرسى
مايا مرسى
ads

 شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، حضور جلسة "سبل عيش المرأة في الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر"  ضمن فعاليات اليوم الرئاسي للمرأة بقمة المناخ COP 27، بحضور بوجولو كينويندو المدير الإقليمي والمستشار الخاص بشأن رواد الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وسامانثا سميث مدير مركز الانتقال العادل في الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة تكالاني نيتشيتنزي الرئيسة التنفيذية لشئون الشركات في فوداكوم، والسيدة روث نيامبورا ممثلة التجمع الإفريقي النسائي البيئى.

ودارت أهم المناقشات خلال الجلسة حول آثار تغير المناخ على النساء التى تعيش في مجتمعات مختلفة، وأسس التحول الاقتصادي العادل، ودور الدولة والجمهور العام فى إحداث التغيير بشأن أزمة المناخ، وأن تحقيق المساواة بين الجنسين هى أحد الأبعاد السبعة لتحقيق الانتقال العادل لحصول السيدات على وظائف أفضل ولدعمهن وأسرهن وأهمية إعداد برامج تدريب لهن لمساعدتهن فى التقدم للوظائف.

وتناولت المناقشات أيضًا تأثير العنف ضد المرأة والتحديات التي تواجه الفتيات الإفريقيات، وأهمية التقدم التكنولوجي لتخطى أزمة التغير المناخي بالإضافة إلى احترام كفاءات السيدات للوصول إلى المناصب القيادية.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة اليوم الرئاسي للمرأة قمة المناخ أزمة المناخ المرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر تقدم استراتيجيتها للعالم

الأكثر قراءة

للمرة الأولى.. مصر تفوز بجائزة الأمم المتحدة لتشجيع الاستثمار 2022

وزير الزراعة يلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص بالأمن الغذائي العالمي

الآن.. الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا بالرقم القومي أو برقم اللوحة أو السيارة

«السياحة العالمية»: السفر البطيء نمط جديد بديل عن السياحة الجماعية

تفاصيل فعاليات «يوم الطاقة» ضمن قمة المناخ COP27 بحضور وزير الكهرباء

إصابة 5 أشخاص.. النيابة تعاين آثار حادث «طريق السويس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مثقفون ومفكرون وكتاب أضلوا المصريين..وآخرون خذلوهم!

عبدالوهاب داود

متعة الحياة فى «شرنقة يوسف شاهين»

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «2-3»

ماجد حبته

المياه والمناخ.. يوم ومبادرة

حسين دعسة

جو بايدن. شي جين بينغ..!

منى رجب

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بروح العصر الذهبى للسينما

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «١-٣»

ماجد حبته

يوم الزراعة.. والأمن الغذائى

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطالب رعاياها فى تركيا بالبقاء بالفنادق

الرئيس الإسرائيلى يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة رسميًا

مكتب الرئيس الإسرائيلى: هرتسوج سيطلب من نتنياهو تشكيل حكومة جديدة