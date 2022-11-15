مايا مرسى تشهد جلسة «سبل عيش المرأة» فى الانتقال للاقتصاد الأخضر

شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، حضور جلسة "سبل عيش المرأة في الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر" ضمن فعاليات اليوم الرئاسي للمرأة بقمة المناخ COP 27، بحضور بوجولو كينويندو المدير الإقليمي والمستشار الخاص بشأن رواد الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وسامانثا سميث مدير مركز الانتقال العادل في الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة تكالاني نيتشيتنزي الرئيسة التنفيذية لشئون الشركات في فوداكوم، والسيدة روث نيامبورا ممثلة التجمع الإفريقي النسائي البيئى.

ودارت أهم المناقشات خلال الجلسة حول آثار تغير المناخ على النساء التى تعيش في مجتمعات مختلفة، وأسس التحول الاقتصادي العادل، ودور الدولة والجمهور العام فى إحداث التغيير بشأن أزمة المناخ، وأن تحقيق المساواة بين الجنسين هى أحد الأبعاد السبعة لتحقيق الانتقال العادل لحصول السيدات على وظائف أفضل ولدعمهن وأسرهن وأهمية إعداد برامج تدريب لهن لمساعدتهن فى التقدم للوظائف.

وتناولت المناقشات أيضًا تأثير العنف ضد المرأة والتحديات التي تواجه الفتيات الإفريقيات، وأهمية التقدم التكنولوجي لتخطى أزمة التغير المناخي بالإضافة إلى احترام كفاءات السيدات للوصول إلى المناصب القيادية.