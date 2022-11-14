«الزراعة» تستضيف ندوة حول النانوتكنولوجى والحد من ظاهرة التغيرات المناخية

نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، ندوة حول النانوتكنولوجي وآفاقه المستقبلية في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية تزامنًا مع انعقاد قمة المناخ cop27 في مدينة شرم الشيخ.

وقال الدكتور محمد عبدربه، مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن المعمل نظم ندوة تثقيفية عن تطبيقات النانوتكنولوجي وآفاقه المستقبلية في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية والتطبيقات المختلفة للنانوتكنولوجي في الزراعة والاستفادة منه خاصة في مجال التسميد وكيفية استخدام تلك الاسمدة التي تمتاز بكفائتها العالية وانخفاض التكلفة المطلوبة للحصول على انتاج عالي من وحدة المساحة مقارنةً مع استخدام الاسمدة التقليدية .

وأضاف مدير المعهد أنه تم شرح كيفية الاستفادة من تقنية الطاقة الذرية في تحسين كفاءة محطات توليد الطاقة الشمسية من خلال استخدام بعض المركبات التي تساعد على منع انعكاس الاشعة الممتصة من خلال محطة الطاقة الشمسية وطلاء الواح الطاقة الشمسية بمواد نانومترية والتي تقلل من التصاق الاتربة والعوالق بالواح الطاقة الشمسية مما يقلل من كفائتها كما تم مناقشة الاستفادة من النانوتكنولوجي في مجال تقليل الانبعاثات ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي ومقاومة الآفات الزراعية وأهم طرق تصنيع المواد النانومترية وأهم الأجهزة للقياس والتوصيف و قليل الانبعاثات الكربونية وإنتاج مواد صديقة للبيئة.

حضر الندوة الدكتور عادل الغندور خبير الإدارة البستانية المتكاملة والدكتور طاهر فايد أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شمس ولفيف من الباحثين والمستثمرين وحديثي التخرج وتم مناقشة كيفية الادارة المناخية البيئية للنباتات والقطاع الزراعي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

والتقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح مع السفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعي بالاتحاد الإفريقي وبحث معها ‏خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، حيث رحب "القصير" بتواجد "ساكو" في يوم الزراعة والغذاء وإلقائها كلمة بالجلسة الوزارية من ملابو الى شرم الشيخ ممثلًا عن الاتحاد الإفريقي، وخلال اللقاء ‏وزير الزراعة أشار إلى أن الدولة المصرية لا تتوانى في تقديم كل الدعم للأشقاء من دول القارة الإفريقية وأكد عمق العلاقات المصرية الإفريقية التاريخية.

