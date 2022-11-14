«تضامن أسوان»: إجراء 50 عملية عيون للمرضى الأولى بالرعاية منتصف نوفمبر

قال محمد يوسف مدير عام التضامن الاجتماعى بأسوان، إنه تقرر إجراء 50 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة أسوان خلال منتصف الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.



وأضاف يوسف - في تصريح اليوم الاثنين - أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقًا من حرص واهتمام الدولة للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.



وأكد توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.



من جهته قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن مكتب مشروعات الأورمان بالمحافظة أجرى الكشف على 39 ألف مريض خلال الفترة الماضية، وإجراء 9 آلاف و266 عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم 4500 نظارة طبية.



وأشار إلى أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع؛ بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة.



وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين ليبلغ 5,2 مليون أسرة يتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

وتهيب الوزارة بأسر تكافل وكرامة بالتوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقات "ميزة" وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم بدءًا من شهر يناير 2023 بعد وقف التعامل بالبطاقات القديمة تماماً واستخدام فقط بطاقات "ميزة".