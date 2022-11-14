مصرع شابين وإصابة آخرين فى حادث مرورى بالدقهلية

لقى شابان مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين 3 موتوسيكلات يستقلوهم بالطريق الواصل بين "دكرنس- منية النصر" شمال محافظة الدقهلية، وذلك بعد قيامهم مجموعة بالتسابق فيما بينهما واصطدامهما ببعضهما.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بوقوع خادث تصادم بطريق "دكرنس- منية النصر" ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر الى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع كل من: "محمود السيد إبراهيم"، 25 عامًا، مقيم مركز منية النصر، و"محمدعرابي علي جاد 18 سنة مقيم قرية ميت شريف، وإصابة كل من: "محمد شريف محمد لطفي 20 عامًا، مقيم قرية أشمون الرمان، وإيهاب شريف محمد سليمان، 18 عامًا، محمد عبده أحمد متولي 20 عامًا وعبدالله محمد أباظة، 18عامًا، ومقيمين قرية الدراكسة.

وأكد عدد من شهود العيان، أن الحادث نتج عن قيام المتوفين والمصابين باستخدام 3 دراجات نارية للتسابق فيما بينهم، إلا أن مقود القيادة اختل بيد أحدهم مما تسبب في اصطدامهم ووقوع الحادث.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم فيما نُقل جثامين المتوفيين إلى مشرحة مستشفى دكرنس تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.