موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2022 وكيفية تفعيل الفيزا الجديدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2022 الجاري؛ لجميع المستفيدين من الدعم النقدي، عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، وإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات الصرف.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم صرف معاش تكافل وكرامة بداية من غدا الثلاثاء 15 نوفمبر 2022.

وأوضحت الوزارة أنها أنشأت غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة عمليات الصرف على مدار الساعة والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، بالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري.

كيفية تفعيل فيزا تكافل وكرامة الجديدة 2022

في السياق ذاته وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" القديمة ببطاقات "ميزة" البنكية.

ويتم إرسال بطاقات ميزة الذكية لمنازل المستفيدين عبر مكاتب البريد أو إحدى شركات الشحن.

وبعد عدة أيام يستلم المستفيد الرقم السري الخاص بالبطاقة عن طريق شركة شحن أخرى في خطوة أكثر أمانا للمواطنين.

ويمكن تفعيل فيزا تكافل وكرامة الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

1 - بعد أن يتسلم المستفيد، البطاقة الذكية يمكنه الاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع الخطوات لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة لمستفيدي تكافل وكرامة.

2 - في حالة عدم معرفة المستفيد تفعيل الكارت، يذهب المستفيد من تكافل وكرامة بالذهاب إلى وحدة «الشئون الاجتماعية»، الأقرب له لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة.

3 - يفعل الموظف بالإدارة الاجتماعية، الباركود المتواجد على الفيزا للمستفيد من الدعم.

4 - وفي حال تفعيل الباركود بالبطاقة، يتم تنشيط فيزا ميزة.

5 - ويستفيد صاحب البطاقة من الرصيد المتواجد في ميزة تكافل وكرامة بعد تفعيلها.