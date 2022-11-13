الأحد 13 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا فؤاد تتألق بإطلالة ساحرة وجذابة فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى (صور)

جريدة الدستور
ads

حرصت دينا فؤاد على حضور فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة وجذابة خطفت الأنظار.

وتألقت دينا فؤاد خلال حفل الافتتاح بفستان أنيق بقصة مميزة من اللون الأبيض وبه اكسسوارات مميزة جعلته أكثر فخامة، ويظهر الفستان قوامها الممشوق والمتناسق وأكملت النجمة إطلالتها بمجوهرات ماسية خاطفة للنظر وحقيبة من اللونين الأبيض والفضى، كما اعتمدت على تصفيفة شعر بسيطة ومكياج ناعم لتظهر بقمة الفخامة، وأكدت دينا على قيمة وأهمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،، واصفة إياه بالمهرجان العريق الذى يعد أقدم مهرجان فى المنطقة، موضحة أن هذه الدورة لها طعم خاص خاصة وأن المهرجان يترأسه النجم الكبير حسين فهمى الذى يعد واجهة مشرفة لمصر.


من جهة أخرى تواصل دينا فؤاد ، تصوير فيلمها الجديد، كما تجهز لمسلسل تلفزيونى من المقرر أن تقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة.


وكانت دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا فى حكاية «ماريونيت» مع محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وايضا فى مسلسل "اللى مالوش كبير" وتصدرت ترند "تويتر" بعد تألقها فى دور "قدرية" زوجة "سيف الخديوى" جسده أحمد العوضى، وبرعت فى تقديم الشخصية بخفة ظل خطفت الأنظار، إذ ظهرت دينا فى أفضل حالتها الفنية، وتألقت بشكل كبير فى جميع الحلقات، ومن قبله حققت نجاحا كبيرا فى مسلسل "جمال الحريم" عبر شخصية "حنان" التى لاقت صدى واسعا عند الجمهور.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بترول المستقبل

الأكثر قراءة

«نتنياهو لا يؤمن بالسلام والقاهرة الحضن الدافئ».. أبرز تصريحات أبو مازن

«زيلينسكي»: القوات الأوكرانية تكتشف أدلة على فظائع روسية في منطقة خيرسون

خلال ضيافتها في «الدستور».. أصغر ناشطة مناخ حول العالم: حققت أمنيتي بزيارة الأهرامات

خبير يكشف العوائد الاقتصادية من تنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ

«تناولوا وجبة كسكسي».. مستشفى الباجور يستقبل 6 مصابين بالتسمم في المنوفية

يسرا عن مشاركته بفيلم تسجيلي بمؤتمر المناخ «cop27»: كنت مرعوبة وفخورة بمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

مدخل لتحديث الثقافة المصرية «١-٣»

ماجد حبته

يوم الزراعة.. والأمن الغذائى

محمود خليل

صاحب الوصية

مؤمن المحمدي

التراب

لواء. محسن الفحام

أبواق الضلال

القس. رفعت فكرى

وحق الحياة من حقوق الإنسان!!

جمال-أسعد

هذه هى مصر

لواء.حمدى البطران

دعوات التظاهر

صور

حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة رسميًا

مكتب الرئيس الإسرائيلى: هرتسوج سيطلب من نتنياهو تشكيل حكومة جديدة

إسرائيل تستنكر طلب فلسطين فتوى من «العدل الدولية» بشأن الاحتلال