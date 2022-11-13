أيام قليلة تفصلنا عن نهاية مؤتمر المناخ cop 27 الذي تقيمه الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 197 دولة لبحث قضايا التمويل للدول الافريقية النامية التي تأثرت أكثر بالتغيرات المناخية رغم مشاركتها بجزء ضئيل من مسببات التغيرات المناخية.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي آخر أخبار مؤتمر المناخ اليوم وموعد انتهاءه.

آخر أخبار مؤتمر المناخ اليوم

شهدت مؤتمر المناخ أحداث جوهرية عدة خلال الأيام الاولى لانعقاده وكان أبرزها والتي لاقت انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا هي كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي اعتذر عن انسحاب بلاده من اتفاق باريس للمناخ عام 2017، واعتبر أن الولايات المتحدة "رائدة في مجال المناخ عالميًا بعد أن أصدرت قوانين شاملة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري"، مضيفًا أن أزمة المناخ تتعلق بالأمن البشري والأمن الاقتصادي والبيئي والأمن القومي وحياة الكوكب ذاتها".

وقد توافد قادة العالم إلى مؤتمر المناخ الذي يُعد بمثابة اجتماع رسمي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC)، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ، ويشارك 197 دولةً وقعت الاتفاقية الإطارية التي تسمى الأطراف، حيث يجتمع أطراف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ سنوياً منذ عام 1995، بهدف تقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغيرات المناخية، والتفاوض لمنع التدخل الخطير للأنشطة البشرية على نظام المناخ، ولوضع حدود ملزمة قانوناً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل دولة بمفردها، ولتحديد آلية التنفيذ.

موعد انتهاء مؤتمر cop 27

يستمر مؤتمر المناخ الذي يعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ والذي بدأ في 6 نوفمبر الجاري حتى 18 نوفمبر، ويجمع cop 27 رؤساء الدول والوزراء والمفاوضون، جنبًا إلى جنب مع نشطاء في مجال المناخ ورؤساء البلديات وممثلي المجتمع المدني ورؤساء تنفيذيين في أكبر تجمع سنوي حول العمل المناخي.

وسيعتمد مؤتمرcop 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية على نتائج الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP26) لاتخاذ إجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية - انطلاقًا من الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود و التكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، وصولًا إلى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.