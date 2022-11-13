قطار الإنجازات.. إنشاء رافع مياه كرم أبونجيلة فى شمال سيناء

قطار الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تتوقف جولاته في ربوع مصر منذ عام 2014، ليكتب للوطن تاريخًا جديدًا وواقعًا أفضل يتواكب مع الجمهورية الجديدة التي تسعى الدولة المصرية جاهدة فيها من أجل الارتقاء بحياة الإنسان المصري، وأن يكون أولوية في رؤية مصر 2030.

الخدمات الأساسية في حياة المواطنين نالت جانبًا كبيرًا من اهتمام الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث توسعت الحكومة في توفير موارد الحياة الكريمة للمواطن، على رأسها الخدمات الأساسية متمثلة في محطات مياه الشرب الصالحة، بينهم محطة رفع مياه كرم أبونجيلة بأرض الكارنتينا في شمال سيناء.

تعمل محطة كرم أبونجيلة بطاقة ٧٠٠٠ متر مكعب في اليوم، وبغلت تكلفتها نحو 150 مليون جنيه، وتضم خزان سعة 7000 متر مكعب، إلى جانب مباني للطلمبات والمولدات والمحولات ومنظومة الكلور، ومبنى إداري وورش ومخازن، وتخدم مناطق كرم أبونجيلة وثان العريش وشارع القاهرة بالعريش ـ وفق تصريحات سابقة لمحافظ شمال سيناء.

رافع مياه كرم أبونجيلة، يضم عنبر طلمبات ٨×٢٠م، عنبر محولات ١٢×١٢م، عنبر مولدات مقاس٩.٥×١٠م، عنبر حقن كلور٧.٥×١٦م، مبنى المخازن والورش ٧.٥×٧.٥م، المبنى الإداري مقاس ٨×١٠.٥م، خزان مياه GLS سعة ٧٠٠٠م٣.

وتأتي المحطة ضمن عدد كبير من محطات المياه التي تخدم المواطنين وتوفر لهم مياهًا صالحة للشرب، إلى جانب محطات تحلية مياه البحر، والتي افتتحت الدولة المصرية عددًا كبيرًا منها في السنوات الماضية.

جهود الدولة المصرية تأتي تزامنًا مع توسعها في مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل ثلاث سنوات، وتستهدف الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في الريف المصري والتوسع في الإنشاءات الخدمية وتوفير الحياة الكريمة لهم.