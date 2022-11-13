الإعدام شنقًا للمتهم بقتل الطفل «أحمد يوسف» فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الأحد، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل الطفل أحمد يوسف والتخلص من جثته بمياه ترعة بالشرقية.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

البداية عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول "أحمد يوسف" 10 سنوات مقيم قرية طاروط دائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة، ادعاء حادث غرق بمياه ترعة طاروط، والاشتباه في وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أن الطفل يتيم الأب والابن الوحيد لأسرته واختفى يوم الواقعة، بعد أن خرج للهو بالشارع، وعندما تغيبته الأم، حررت محضرًا بعد ساعات من اختفائه بمركز شرطة الزقازيق، وبعد ساعات عثرت مجموعة شباب من قريته على جثمانه بمياه ترعة طاروط جثة هامدة.

وأفادت التحريات بأن كاميرات المراقبة وثقت مشادة لطفل يستقل دراجة هوائية أمام شاب في العشرينيات من قرية كفر جمعة، وبتتبع خط السير تبين عودة الشاب بدون الطفل، وعثرت مجموعة من شباب القرية على الجثمان بمياه ترعة طاروط، وبه آثار إصابة بالرأس، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى الأحرار.