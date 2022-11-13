الأحد 13 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بقتل شقيقه في سوهاج 4 أيام

حبس
حبس
ads

أمرت النيابة العامة، اليوم الأحد، حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل شقيقه بالأعيرة النارية؛ إثر خلافات مالية في سوهاج.

وكان قد تبلغ لضباط مركز شرطة سوهاج من الأهالي دائرة المركز، بالعثور على جثة مُزارع في منتصف العقد الرابع من العُمر، أمام منزله مُسجاة على الأرض، وبها أثار دماء وإصابات ظاهرية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من إدارة النجدة مفادها ورود بلاغ إلى خط النجدة، من الأهالي بدائرة المركز، مفاده العثور على جثة مُزارع ثلاثيني مُسجاة أمام منزله.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة «سليمان. ح»، 34 سنة، مزارع، مُسجاة أمام منزله بذات الناحية، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه وتبين إصابته بطلقتين ناريتين بالظهر والقدم اليُمنى.

وأثبتت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه «محمد. ح»، 37 سنة، عامل، بسبب اعتياد المجني عليه التعدي على والدته وطلب مبالغ مالية منها، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المجني عليه على شقيقه بالضرب، فـ أطلق الأخير أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وتم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار، بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج الأعيرة النارية التحقيقات عامل حبس النيابة العامة مركز شرطة سوهاج إصابات ظاهرية طلقات من ذات العيار ضبط المتهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوصفة المصرية

الأكثر قراءة

وزير التجارة: جارى الإعداد لتنظيم منتدى أعمال مصرى سويدى مشترك بستوكهولم

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأونصة بـ529 جنيهًا.. ارتفاع طفيف فى أسعار الفضة اليوم الأحد

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم

حماية المستهلك يتابع ضخ السلع بالأسواق ويتوعد المتلاعبين في الأسعار

إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منتدى الأمن الغذائي العالمي في إندونيسيا.. نحو قوة دفع مستقبلية

د.أحمد الخميسى

الإبداع فى الفن والعلم

ماجد حبته

ثم جاء بايدن

د. منى حلمى

لنفعل العدل ولا نتكلم عنه

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

حسين دعسة

6 قرارات أممية متعلقة بالأرض الفلسطينية والحرم القدسى والجولان السورية

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني في قمة المناخ.. صوت السلام الأخضر.. ماذا أزمة المياه في الأردن؟

ماجد حبته

السيسى.. وابتسامة بيلوسى!

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب الرئيس الإسرائيلى: هرتسوج سيطلب من نتنياهو تشكيل حكومة جديدة

إسرائيل تستنكر طلب فلسطين فتوى من «العدل الدولية» بشأن الاحتلال

إسرائيل: نحتاج إلى عدة سنوات لإمداد الغاز الطبيعى إلى أوروبا