الأحد 13 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل طعن زميله بسلاح أبيض في مشاجرة بالسلام

حبس
حبس
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أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأحد، بحبس عامل  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن زميله بسلاح أبيض في مشاجرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد  باستقباله عامل بإحدى الورش، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح طعني إثر ادعاء مشاجرة .

- نتائج التحريات


وبالانتقال إلى مكان الواقعة تم التقابل مع كلٍ من والدته، شقيقته، وبسؤالهما اتهما أحد الأشخاص بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المُشار إليها، َوبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، 
بمواجهته أقر بأنه حال تواجده أمام الورشة محل عمل المُصاب حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم بالضرب على المجنى عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثاً إصابته المُشار إليها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية  حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

تحريات المباحث طعن زميل سلاح أبيض نيابة السلام الجزئية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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