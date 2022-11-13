بعد سيطرتهم على مجلس الشيوخ.. بايدن يشيد بأداء حزبه فى انتخابات التجديد النصفى

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سعادته البالغة بعد إحاطته علمًا بحفاظ الديمقراطيين على سيطرتهم على مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في أعقاب فوز مرشحتهم في ولاية نيفادا.

وقال بايدن للصحفيين في العاصمة الكمبودية، بنوم بنه، حيث يشارك حاليًا في قمة رابطة دول جنوب-شرق آسيا (آسيان) "أشعر أنني بحالة جيدة، وأتطلع قدمًا إلى العامين المقبلين".

وأكد الرئيس الأمريكي عدم استغرابه من النتيجة، وأضاف "أعتقد أنه انعكاس لجودة مرشحينا".

وسيواصل الديمقراطيون بزعامة بايدن سيطرتهم على مجلس الشيوخ الأمريكي المؤلف من 100 مقعد لمدة عامين آخرين بعد أن توقعت شبكات أمريكية احتفاظ عضوة الحزب الديمقراطي عن ولاية نيفادا كاثرين كورتيز ماستو في وقت متأخر يوم السبت بمقعدها بأغلبية ضئيلة للغاية في انتخابات التجديد النصفي في البلاد.

وبعد احتساب هذا الفوز الحاسم، يرتفع عدد مقاعد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى 50 مقعدًا، متجاوزًا بذلك عدد مقاعد الجمهوريين والبالغ عددها 49 مقعدًا.

وحتى إذا تمكن الجمهوريون من الفوز بالسباق المتبقي في ولاية جورجيا، حيث من المقرر أن تجرى جولة إعادة الشهر المقبل، فإن الديمقراطيين سيحتفظون بالسيطرة على الغرفة العليا من الكونجرس، وذلك في ظل قدرة نائبة الرئيس كامالا هاريس على حسم أي تعادل لصالح الديمقراطيين.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ثقته في تحقيق الديمقراطيين نصرًا كبيرًا في انتخابات التجديد النصفي، محذرًا في ذات السياق من أن فوز الجمهوريين يشكل تهديدًا للديمقراطية الأمريكية، كما طالب الأمريكيين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات.

وأكد عدد من الخبراء في الشأن الأمريكي، أن الانتخابات الحالية سوف تحدد من سيفوز بمقعد الرئاسة في الفترة المقبلة، كما اعتبرها البعض استفتاء على الرئيس بايدن ورضا الشعب له خلال هذه الفترة.