السبت 12 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 أشخاص في شبين الكوم إثر حادث مروري

حادث مروري
حادث مروري
ads

وقع مساء اليوم السبت، حادث مروري في مدخل قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية والذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وذلك إثر حادث تصادم أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد بإصابة  10 أشخاص، وذلك إثر حادث تصادم أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص على مدخل قرية مليح التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استقلالهم سيارة النيابة العامة اللواء حازم سامي بمحافظة المنوفية تحرير محضر حادث تصادم حادث مرورى مأمور مركز شرطة مأمور مركز محافظة المنوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

إطلاق أول عبوة مياه مصرية صديقة للبيئة Good Water تزامنًا مع مؤتمر COP27 (صور)

إحباط محاولة تهريب 68 ألف يورو داخل علبة منظفات بمطار القاهرة

حبيبة مرزوق تشارك فى إدارة جلسة عن مهارات الوظائف الخضراء بقمة المناخ

وزير الصحة يطلق مبادرة التغير المناخى والتغذية «I-CAN»

إصابة 5 أشخاص إثر حادث ميكروباص بمنطقة مخر السيول في قنا

وزير الإعلام الفلسطيني وعمرو الليثي وجمال سليمان في ضيافة سفارة فلسطين بالسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لنفعل العدل ولا نتكلم عنه

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

حسين دعسة

6 قرارات أممية متعلقة بالأرض الفلسطينية والحرم القدسى والجولان السورية

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني في قمة المناخ.. صوت السلام الأخضر.. ماذا أزمة المياه في الأردن؟

ماجد حبته

السيسى.. وابتسامة بيلوسى!

د.كريمة الحفناوى

العدالة المناخية والمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى

صفاء النجار

البحث عن مرآة

محمد المعتصم

ما نجيلكمش فى ثورة (1)

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نحتاج إلى عدة سنوات لإمداد الغاز الطبيعى إلى أوروبا

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية