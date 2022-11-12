إصابة 10 أشخاص في شبين الكوم إثر حادث مروري

وقع مساء اليوم السبت، حادث مروري في مدخل قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية والذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وذلك إثر حادث تصادم أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد بإصابة 10 أشخاص، وذلك إثر حادث تصادم أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص على مدخل قرية مليح التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.