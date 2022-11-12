مواعيد قصر البارون.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب

يكثر البحث عن مواعيد قصر البارون للإقبال عليه وزيارته خاصة في ظل هذه الأجواء الشتوية اللطيفة والمحببة إلى القلوب من أجل النزهات العائلية والأسرية البسيطة والتاريخية في نفس الوقت بسبب تميزه بطابعه العمراني المميز بمنطقة مصر الجديدة.

قصر البارون تم بناؤه بين عامي 1907 و1911 من قبل إدوارد لويس جوزيف إمبان، وهو رجل أعمال بلجيكي معروف بإنجازاته الاقتصادية الرائعة.



مواعيد قصر البارون

ويفتح قصر البارون أبوابه أمام المصريين والعرب والأجانب من الساعة التاسعة صباحًا يوميًا وحتى الرابعة والنصف عصرًا جميع أيام الأسبوع دون استثناء.





أسعار تذاكر قصر البارون 2022

يبلغ سعر تذكرة زيارة القصر

- 100 جنيه للسائح الأجنبي، و50 جنيهًا للطالب الأجنبي

- 20 جنيهًا للمصريين، و10 جنيهات للطلاب المصريين.

وعن تكاليف زيارة بانوراما سطح القصر:

- 50 جنيهًا للأجانب و20 جنيهًا للمصريين، ويسمح للأطفال بزيارة بانوراما القصر فقط بمرافقة ذويهم.

ـ رسوم الكاميرا الفوتوغرافية: 50 جنيهًا للمصريين والأجانب.

- رسوم حامل الكاميرا: 20 جنيها للمصريين والأجانب.

- رسوم جلسات التصوير: 800 جنيه للمصريين والأجانب.

- تستخدم كاميرات الهواتف المحمولة في التصوير بشكل مجاني.

وتم إعفاء أسر الشهداء وذوي الإعاقة والمصابين من دفع أي مال عند زيارة القصر، كما تم إعفاء رحلات المدارس والجماعات أيضًا من التذاكر، وكذلك المصريين فوق سن ال 60 عام يُسمح لهم الزيارة مجانًا ببطاقة الرقم القومي.



افتتاح قصر البارون بعد ترميمه



وفي 30 يونيو 2020 افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قصر البارون بعد ترميمه بتكلفة تصل تكلف 175 مليون جنيه.

أهم معالم قصر البارون 2022

جاء بناء قصر البارون مستوحى من العمارة الهندية وهو من أهم القصور التراثية الذي اشتهر بطرازه الهندي المتميز منذ أكثر من 100 عام وشيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان عام 1911 في حي مصر الجديدة أحد أحياء القاهرة العريقة.



ثم جاء تطوير وترميم القصر كي يصبح معرض يشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة هيليوبوليس والمطرية عبر العصور المختلفة.



إلى جانب عرض أهم معالمها التراثية ومجموعة مختلفة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام التي تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية العريقة.

وتشمل حدائق القصر ترام هليوبوليس القديم الذي تم ترميمه، بالإضافة إلى السيارات القديمة في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، لتصوير مجتمع هليوبوليس بشكل واضح.