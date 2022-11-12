السبت 12 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير اقتصادي: أوروبا خسرت عامل الأمان في قطاع الطاقة.. والخطر يهدد الجميع

جريدة الدستور
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قال الدكتور أحمد ياسين، الخبير الاقتصادي، إن الاتجاه نحو الركود في الاتحاد الأوروبي هو أمر حتمي، والمشهد الآن في أوروبا أكثر سوداوية.

وأضاف، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القارة الأوروبية خسرت عامل الأمان والاستقرار في قطاع الطاقة، ومرحلة الازدهار التي شهدتها أوروبا العقود السابقة كان سببها الاعتماد على الغاز الروسي الذي كان يصل للدول الأوروبية عبر الأنابيب، مما يعني تكلفة نقل أقل، أما الآن فأوروبا تعتمد على الغاز المسال، وهذا لن يؤمن الاستقرار للدول الأوروبية.

وتابع: "هذا الوضع يُتوقع أن يستمر لسنوات، خاصة بعد إصابة وتخريب أنابيب إمداد الغاز الروسي، ولذلك أرى أن جميع الاقتصادات الأوروبية ستتلقى أوجاع كبيرة".

ولفت أحمد ياسين، إلى أن ألمانيا بسبب ارتفاع مستوى التضخم خسرت الفائض في ميزانها التجاري، والآن تعانى من عجز في الميزان التجاري لأول مرة، أما باقي الاقتصادات التي تعرف بدول الحافة فهي 5 دول على رأسها إيطاليا والتي تعاني من 150% من الديون السيادية مقارنة مع إنتاجها المحلي.

أحمد ياسين الركود الاتحاد الأوروبي اوروبا القاهرة الإخبارية

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