السبت 12 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بإطلالة ملكية.. مارلين وإميل في عش الزوجية (صور)

جريدة الدستور
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في ليلة رومانسية ساحرة احتفلت الصحفية مارلين عبدالملك، بزفافها على المهندس إميل تامر بالكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 

واتجه العروسين بعد انتهاء صلاة الإكليل لقاعة الميراج بكورنيش النيل بالمظلات، وقاما بالرقص والاحتفال مع جميع المدعوين والتقاط الصور التذكارية. 

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وظهرت الصحفية مارلين عبدالملك بإطلالة ملكية بتوقيع الميكب أرتيست زيزي إبراهيم ومصفف الشعر ماريو راغب.

وأبهرت لمسات مصممو الأزياء منى نصر وماريهان محي أنظار كافة الحاضرين، ونال الفستان الذي ارتدته العروسة إشادات كل المدعوين. 

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والتقط المصور الفوتوغرافي إمير إبراهيم عدة صور مميزة للعروسين على ضفاف النيل. 

وحضر الحفل كلًا من الكاتب الصحفي أحمد الخطيب والكاتب الصحفي صلاح البلك.

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يحدث فى شرم الشيخ

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