إصابة 10 مواطنين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

وقع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، اتجاه أسيوط القادم من القاهرة، أسفر عن اصابة 10 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع قبل كمين الروس بحوالي 5 كيلو متر، وأسفر عن إصابة 10 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.