السبت 12 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 مواطنين في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

ارشيفية
ارشيفية
ads

وقع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، اتجاه أسيوط القادم من القاهرة، أسفر عن اصابة 10 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع قبل كمين الروس بحوالي 5 كيلو متر، وأسفر عن إصابة 10 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث تصادم القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى 10 مواطنين مستشفى الفيوم العام اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

أسباب ارتفاع الذهب 35 جنيهًا فى سعر الجرام خلال يومين

916 مخالفة لقائدي السيارات لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني

رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم يحتفل بتوقيع «المهرج» لـ أحمد حلمي

حولها إلى أشلاء.. مصرع سيدة صدمها قطار في سوهاج

وزيرة التخطيط والتنمية تطلق «حياة كريمة لإفريقيا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

6 قرارات أممية متعلقة بالأرض الفلسطينية والحرم القدسي والجولان السوري

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني في قمة المناخ.. صوت السلام الأخضر.. ماذا أزمة المياه في الأردن؟

ماجد حبته

السيسى.. وابتسامة بيلوسى!

د.كريمة الحفناوى

العدالة المناخية والمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى

صفاء النجار

البحث عن مرآة

محمد المعتصم

ما نجيلكمش فى ثورة (1)

حسين دعسة

ما هى الملاحظات الأساسية لنتائج «كوب 27» بالنسبة للولايات المتحدة؟

أحمد الصغير

أكذوبة الجماعة الجديدة..أن الإخوان فكرة..وأن الفكرة لا تموت!

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة