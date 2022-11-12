السبت 12 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف يمكن التعامل مع التهاب الجيوب الأنفية في فصل الشتاء؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تتسبب التهاب الجيوب الأنفية في إزعاج للعديد من المرضى خاصة في فصل الشتاء، حيث أن الجيوب الأنفية تنقسم إلى أربعة أزواج من الجيوب التي تلتقي في تجويف الأنف عن طريق مجموعة من القنوات، وتتكون من تجاويف لها جدار عظمي دقيق مغطى بنسيج، ويوضح الدكتور أحمد أشرف أخصائي تحاليل طبية كيف يمكن التخفيف من أعراض التهاب الجيوب الأنفية في فصل الشتاء عن طريق تجنب بعض المشروبات والأطعمة وهي:

- المشروبات التي تحتوي على الكافيين: تسبب هذه المشروبات احتباس الماء في الجسم مما قد يؤدي إلى انسداد الأنف، يمكن أن يجعل الأنف المسدود المرض أكثر إيلامًا.

-  الأطعمة الباردة: يمكن أن يؤدي الآيس كريم البارد والمشروبات الباردة والمشروبات الباردة المجمدة إلى حدوث صداع عن طريق زيادة العدوى، هذا يمكن أن يسبب لك الكثير من المتاعب.

-  منتجات الألبان: سواء كان الحليب أو الجبن أو أي منتج ألبان آخر، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التهاب الجيوب الأنفية، على الرغم من استمرار الجدل حول ما إذا كانت منتجات الألبان تزيد العدوى أم لا.

-  الكحول: مثل المواد المحتوية على الكافيين، يتسبب الكحول أيضًا في جفاف أجسامنا هذا يزيد من سماكة المخاط ويجعل العدوى أكثر إثارة، إذا كان هناك كمية أقل من السوائل في الجسم، فسيواجه المخاط صعوبة في التدفق، مما يؤدي إلى انسداد الاسم.

-  الطعام الحار: يتسبب الطعام الحار أيضًا في الازدحام. في كثير من الحالات، لوحظ أن تناول الطعام الحار يسبب سيلان الأنف، بسبب خروج المخاط، ولكن هذا ليس هو الحال مع الجميع، إذا أصيب أنفك بالتهاب بسبب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، فتوقف عن تناولها على الفور لكيلا تتفاقم المشكلة وتمر بسلام.

التهاب الجيوب الأنفية الجيوب الانفية تجنب بعض المشروبات والأطعمة أعراض التهاب الجيوب الأنفية التخفيف من أعراض التهاب الجيوب الأنفية

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يحدث فى شرم الشيخ

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