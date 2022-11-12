اليوم.. استكمال محاكمة صاحب مصنع خمور في اتهامه بالتهرب من الضرائب

تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية اليوم السبت، محاكمة صاحب مصنع لتصنيع الخمور، في القضية المقيدة برقم 4984 لسنة 2020 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 1 لسنة 2020 كلي جنوب بنها والمقيدة رقم 9 لسنة 2020، لاتهامة بالتهرب من سداد الضريبة المقررة قانونًا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

كشف أمر إحالة المتهم ، أنه خلال عام 2018، قام مكتب مكافحة التهرب الضريبي بحملة بمنطقة عرب أبوالغيط بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبضبط ر. د. ن - المقيم بمنطقة الشرابية - القاهرة، بصفته مكلف وخاضع لأحد لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة؛ تهرب من سداد الضريبة المقررة قانونًا والمبينة قدمها بالأوراق والمستحقة على مبيعاته عن الفترة أنفة البيان، وذلك بعدم تقدمه للتسجيل بالمصلحة خلال المواعيد المحددة، رغم بلوغ تعاملاته حد التسجيل المقرر قانونا على النحو المبين بالأوراق، وأيضا تهرب من سداد الضريبة المقررة قانونا، وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة على النحو المبين بالأوراق.

واضاف أمر الإحالة أنه وبصفته سالف الذكر؛ تهرب من سداد الضريبية المقررة قانونا والمبينة قدرًا بالأوراق، وذلك بأن وضع علامات مصطنعة للتخلص من ضريبة الجدول المستحقة عليه على النحو المبين بالأوراق، كما أنه حاز سلعة من سلع الجدول بقصد الاتجار، دون أن يكون ملصقًا عليها علامات البندرول الدال على سداد الضريبة على النحو المبين بالأوراق.