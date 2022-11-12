السبت 12 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، حيث شهدت أسعار معظم العملات استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم، وترصد «الدستور» من خلال التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى مصر.

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى 24.34 جنيه للشراء ، و 24.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم فى مصر

سجل سعر صرف اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى 24.18 جنيه للشراء 24.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

 وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصرى 27.63 جنيه للشراء و 28.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم فى مصر

وسجل سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصرى، 6.31 جنيه للشراء ، و 6.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصرى 76.04 جنيه للشراء ، و 79.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في مصر

سجل سعر صرف الدينار الأردني اليوم أمام الجنيه المصري 33.81 جنيه للشراء ، و 34.36 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في مصر

سجل سعر صرف الريال القطري اليوم أمام الجنيه المصري ، 6.24 جنيه للشراء ، و 6.69 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 6.631 جنيه للشراء ، و 6.640 جنيه للبيع.

الجنيه المصري اسعار العملات الاجنبية أسعار العملات العربية بمصر سعر الدولار بمصر سعر الريال السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

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