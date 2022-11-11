محمد الباز يشيد بتقرير لـ«العين الإخبارية» عن فشل دعوات الإخوان

سلطت وسائل إعلام عربيّة الضوء على فشل دعوات جماعة «الإخوان» الإرهابية للتظاهر، اليوم الجمعة 11- 11، وإحداث حالة من الفوضى والتخريب.



وعلى صخرة الوعي لدى المصريين تحطمت آمال الجماعة الإرهابية وذيولها في حشد المصريين ضد وطنهم من خلال أبواق إعلامية مأجورة.



وعلى موقعها الإلكتروني، قدمت بوابة «العين الإخبارية» الإماراتية تغطية لحظية للأحداث منذ بداية إطلاق الدعوات وحتى فشلها.



وتعليقاً على تقرير يكشف فشل الجماعة الإرهابية، قال الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» في حلقة الليلة من برنامجه «آخر النهار» على قناة «النهار»: «تقرير العين الإماراتية يجيب على السؤال المهم لماذا يستهدفون مصر، ونستعين بتقرير من الخارج، لأن اللي من برا شايف الصورة أكثر».



وأضاف: «بأشكر الزملاء في موقع العين.. الرؤية في التقرير واضحة، بلد فيها زخم تاريخي، وزخم من الحاضر، وزخم من الشعب المصري وقدراته، لا أحد ينتصر عليه، المصريون يراعوا حق بلدهم والحفاظ عليها، المصريون يحافظون على بلدهم، لما ثاروا أيام عرابي وسعد زغلول، كان هناك خطر حقيقي، الشعب المصري خدع في يناير، لكن هذه التغفيلة لن تتكرر مرة أخرى، وأحداث 11 /11 جولة من الجولات».