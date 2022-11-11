الجمعة 11 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استئناف المحادثات الأممية الروسية بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

الحبوب
الحبوب
ads

استؤنفت المحادثات بين الأمم المتحدة وروسيا، اليوم الجمعة، بشأن تمديد الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وذلك قبل أسبوع من انتهاء سريان الاتفاق.

ووصف متحدث باسم الأمم المتحدة المحادثات في جنيف، اليوم الجمعة، بأنها "غير رسمية".

ومن غير الواضح ما إذا كانت الأمم المتحدة ستقدم معلومات عن نتائج هذه المحادثات ومتى ستفعل ذلك، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتجري المحادثات في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، وكان من بين المشاركين منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا جرينسبان ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين.

وتم التوصل إلى الاتفاق في يوليو الماضي، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، وهو ساري المفعول حتى 19 نوفمبر الجاري.

أهداف الاتفاق

وكان أحد أهداف الاتفاق، هو تمكين المرور الآمن لسفن الشحن عبر البحر الأسود، وهو ما منعته روسيا بعد بدء هجومها على أوكرانيا.  وأوكرانيا هي واحدة من أهم مصدري الحبوب في العالم.

وفي الوقت ذاته، يتعين تيسير الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة، وهو الأمر الذي ترى روسيا أنه لم ينجح.

وكانت الأمم المتحدة قد قالت، أمس، إن مسؤولين بارزين منها سيجتمعون مع وفد روسي رفيع المستوى في جنيف يوم الجمعة لمناقشة تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وجهود تيسير شحن الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

فيما أوضح متحدث باسم الأمم المتحدة، بالتزامن، أن منسق مساعدات الأمم المتحدة مارتن جريفيث الذي يرأس المحادثات حول الصادرات الأوكرانية، والمسؤولة التجارية البارزة بالأمم المتحدة ريبيكا جرينسبان التي تقود المناقشات حول صادرات الأغذية والأسمدة الروسية، سيجتمعان مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين يوم الجمعة.

الامم المتحدة روسيا إجراء محادثات اليوم الثانى اتفاق تصدير الحبوب أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

قبل الافتتاح.. تعرف على أسعار وأماكن عرض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي

شراكة استراتيجية ودور محورى.. تفاصيل لقاء السيسى وبايدن فى شرم الشيخ

فشل جديد لـ«الإرهابية».. هاشتاج «محدش نزل» يتصدر «تويتر»

سعر القطن اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 في الوجهين القبلي والبحري

مصادرة 2307 عبوات سجائر تم حجبها عن التداول بالمحافظات

بايدن: تقديم 500 مليون دولار لمساعدة مصر على التحول إلى الطاقة النظيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

ما نجيلكمش فى ثورة (1)

حسين دعسة

ما هى الملاحظات الأساسية لنتائج «كوب 27» بالنسبة للولايات المتحدة؟

أحمد الصغير

أكذوبة الجماعة الجديدة..أن الإخوان فكرة..وأن الفكرة لا تموت!

د. بهي الدين مرسي

تصحيح مفاهيم طبية مغلوطة

فهمي عبدالسلام

إحسان عبدالقدوس وعباس صالح.. مرة أخرى

ماجد حبته

دليل التمويل المناخى العادل

د. محمد عفيفي

تاريخ العائلات المصرية

د هند جاد

السادات فى تل أبيب من 45 عامًا

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة