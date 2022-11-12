بالتزامن مع مبادرة أخلاقنا الجميلة.. كيف تعلم الطفل قول الحقيقة؟

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة "أخلاقنا الجميلة"؛ لبث مبدأ الأخلاق في المجتمع بشكل تنويري يفيد الصالح العام، وهو ما أوجد حالة رواج كبيرة بين الجمهور المتابع للفضائيّات وعبر السوشيال ميديا.

وفي هذه السطور نوضح كيف يمكن تعليم الطفل صفة الامانة وقول الحقيقة

كيف تعلم الطفل أهمية قول الحقيقة؟

1. إلهام خيالهم

يمكننا أن نبدأ بجذب الخيال وإلهامهم ليريدوا السعي وراء الصدق، نلفت انتباههم إلى أمثلة الصدق وثمار الأكاذيب في القصص التي نقرأها لهم . و كفاح الآخرين وانتصاراتهم، و يمكننا إجراء محادثات جميلة مع أطفالنا حول الكفاح من أجل اختيار المسار الصحيح.

2-استخدم هذه الطرق العملية الثلاث لتعليم الصدق لأطفالنا

بينما يسير أطفالنا في الحقيقة ، فإن هذا يشكل عادة ستخدمهم بقية حياتهم، احتفل بالصدق، ألهمهم بالسرد، أأظهر لهم طريق الاعتراف القوي وأبلغ توقعاتك التي لا تتزعزع ودعمك المحب في هذا المسعى.

سواء كان طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة أو المدرسة الابتدائية ، يمكن أن تشجع هذه النصائح الصدق وقول الحقيقة على المدى الطويل.

3-لتضع مثالا

يتعلم الأطفال مما نفعله أكثر مما نتعلمه مما نقول لهم القيام به ، لذلك نحن بحاجة لأن نكون قدوة حسنة لهم. بدلًا من التحدث بلطف في طريقك للخروج من مخالفة وقوف السيارات، اعترف بخطئك وادفع الغرامةعندما تتصل حماتك بالهاتف ، لا تبتعد عن المكالمة بالتظاهر بالخارج.

4-كن صادقًا بشأن مشاعرك أيضًا.

إذا رأى طفلك أنك حزين أو قلق ، لا تقل له ، "لا شيء ؛ أنا بخير." يحتاج الأطفال إلى معرفة أنه من غير الصحي وضع المشاعر السلبية في الداخل والتظاهر بأن كل شيء على ما يرام.

5-عزز احترام الذات

الأطفال الواثقون من أنفسهم هم أقل عرضة لتجميل الحقيقة. ابحث عن طرق لمساعدة طفلك على الشعور بالرضا عن نفسه. اقضِ المزيد من الوقت الفردي معهم ، وساعدهم على استكشاف هواية جديدة ، وشجع إنجازاتهم.