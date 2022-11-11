الجمعة 11 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير معرض البحرين الدولي للطيران: المعرض نافذة للاستثمار وتبادل الخبرات

معرض البحرين الدولي
معرض البحرين الدولي للطيران
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قال مدير معرض البحرين الدولي للطيران يوسف محمد، إن المعرض يعد نافذة للاستثمار وتبادل الخبرات بين دول المنطقة والعالم لتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن أهمية المعرض تتبلور في دعم الاقتصاد ومنح الفرص الاستثمارية الواعدة للجيل القادم، وإيجاد فرص عمل جديدة لهم ورفع مستوى شأنهم ومستوى قدراتهم، ووضع البحرين على الخارطة العالمية كأحد المراكز الأساسية بقطاع صناعة الطيران.

وأضاف محمد -أن معرض البحرين الدولي للطيران يعد ملتقى عام لقطاع الطيران المدني والعسكري والخاص، ويمثل المعرض لهذه المجموعة المتكاملة بقطاع الطيران، نقطة للالتقاء وتبادل الأفكار والخبرات والحلول لبعض الموضوعات التي كان لها تأثير بعد جائحة "كورونا" على القطاع، كما يهدف لتسهيل عمليات التنقل بين الدول والنقل الجوي.

وأوضح أن المعرض فرصة لعقد منتديات بين أصحاب الفكر والقرار والخبرة من أجل تقديم صورة عن النظرة المستقبلية لقطاع الطائرات خلال الـ 10 سنوات المقبلة، وإيجاد الحلول ما بعد جائحة "كورونا"، لافتًا إلى أن معرض البحرين الدولي للطيران يشارك فيه كبرى شركات العالمية في قطاع الطيران، وهذا يعطي انطباعا بأهمية المؤتمر للمنطقة بهذه المشاركة الواسعة.

وأشار مدير معرض البحرين الدولي للطيران إلى أن المشاركين بالمعرض وصلوا إلى 33 دولة و186 شركة، كما أن معدل الزوار يصل يوميا إلى 11 ألف زائر.

يشار إلى أن فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران قد انطلقت في نسخته السادسة برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بقاعدة "الصخير" الجوية من 9 نوفمبر وحتى 11 نوفمبر 2022.

ويوفر المعرض للشركات العالمية فرصة فعالة للقاء صانعي القرار في قطاع الطيران بالمنطقة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة التي يمكنها الاستفادة منها، كما يسلط الضوء على إمكانية الاستفادة من موقع البحرين الجغرافي والبيئة التنظيمية والتجارية من خلال تأسيس فروع للشركة في المملكة كمقر لعملياتها الإقليمية.

ويستضيف المعرض وفوداً رفيعة المستوى من عدة دول، ويركز معرض هذا العام على التواصل المباشر كهدف أساسي والتفاعل الشخصي بين العارضين والزوار، من خلال برنامج متكامل تم إعداده للوفود المدنية والعسكرية الزائرة للمعرض لجعلهم على تواصل مباشر مع الشركات وصناع القرار على مدى الأيام الثلاثة للمعرض، والذي سيشهد حضور أكثر من 200 وفد مدني وعسكري رفيع المستوى وكبار القادة التنفيذيين من شركات الطيران العالمية وكبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص.

التنمية الاقتصادية الطيران المدني والعسكري الطيران المدني الشرق الأوسط الخارطة العالمية الملك حمد بن عيسى النقل الجوي جائحة كورونا صناعة الطيران

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