الجمعة 11 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

المملكة المتحدة تستثمر 65 مليون جنيه إسترلينى لتطوير تقنيات صديقة للبيئة

جرانت تشابس
جرانت تشابس
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أعلن وزير الطاقة والصناعة والأعمال البريطاني جرانت تشابس، اليوم الجمعة، عن استثمار أكثر من 65 مليون جنيه إسترليني؛ للمساعدة في تسريع تطوير التقنيات الجديدة الصديقة للبيئة بدعم من موهبة وخبرات رجال الأعمال البريطانيين على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في شرم الشيخ.

وقال تشابس بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن "المملكة المتحدة تقود اليوم اتفاقية عالمية لجعل التقنيات الصديقة للبيئة أرخص، وأكثر سهولة في الوصول حول العالم، بينما تخلق أيضًا وظائف صديقة للبيئة للأجيال في الداخل والخارج على حد سواء".

ولفت إلى أن جهود رواد الأعمال والمبتكرين والمجتمع الدولي هي التي ستساعد في خفض الانبعاثات العالمية في العقد المقبل وتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات من شأنها أن تساعد على توسيع سوق عالمية كاملة لتقنيات الطاقة النظيفة، ما يجعلها في متناول البلدان النامية وبأسعار معقولة.

وتابع:"الصديق للبيئة يشير إلى النمو ومع مواهبنا الحالية في التقنيات النظيفة يمكن للشركات البريطانية أن تكون رائدة على مستوى العالم في صناعة ستتوسع وتخلق فرص عمل للأجيال القادمة مع حماية كوكبنا".

وأضاف وزير الطاقة والصناعة والأعمال البريطاني: أن "اتفاقيات المناخ هذه تعد جزءًا أساسيًا لتحقيق أهدافنا الصفرية الصافية وجهودنا العالمية لخفض الانبعاثات".

وتنعقد فعاليات قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022.

ويشارك في القمة قادة من مختلف دول العالم ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتستضيف شرم الشيخ 6 اجتماعات دولية ضمن فعاليات قمة المناخ تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، ومؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ومؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية.

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 COP2 الانبعاثات العالمية الأعمال والمبتكرين البلدان النامية الطاقة النظيفة المناخ COP27 خفض الانبعاثات

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يحدث فى شرم الشيخ

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