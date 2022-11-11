الجمعة 11 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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صحيفة هندية: محطة الطاقة الشمسية المصرية تضعها في طليعة إنتاج الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
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رأت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية، أن محطة الطاقة الشمسية الرائدة في مصر تضعها في طليعة القارة الأفريقية عندما يتعلق الأمر بالطاقة المتجددة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في مؤسسة «تشاتام هاوس» ومقرها لندن، كريم الجندي، قوله إن مصر تستفيد حاليًا من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 10%، حسب تقديراته بناء على بيانات حكومية وذلك نظرًا لقلة الطلب على الطاقة الشمسية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تدفق الغاز الطبيعي، وذلك بفضل الاكتشافات الجديدة للغاز المصري في البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت الحكومة المصرية عن بعض التفاصيل حول كيفية تنفيذ أو تمويل رؤية 2035، ومن المرجح أن يلعب الاستثمار الأجنبي دورًا كبيرًا، حيث تتطلع البلدان في أوروبا جنوبًا للحصول على الطاقة الشمسية.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أنه تم تصميم محطة الطاقة الشمسية المصرية لتنمو مع زيادة الطلب على الطاقة الشمسية.

وتقول هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر أن بنبان خفضت بالفعل إنتاج البلاد السنوي من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومقرها دبي، من خلال الاستفادة بشكل أفضل من الامتدادات والسواحل الشاسعة لمصر فإنها قادرة على توليد أكثر من نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

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