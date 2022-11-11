مصرع موظف بالمعاش إثر اندلاع حريق بمنزله فى الشرقية

لقي موظف بالمعاش بمحافظة الشرقية مصرعه، إثر نشوب حريق بمنزله بنطاق مركز ومدينة كفرصقر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى كفرصقر المركزي، بوصول موظف بالمعاش جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات الأولية نشوب حريق بمنزل الموظف الكائن بنطاق مدينة كفرصقر بدائرة مركز شرطة كفرصقر، وتوفى متأثرا بإصابته، حيث تبين أنه يعاني من أمراض الكبد، وأن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي والتهم بعض محتويات المنزل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي طلبت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفيتها، وصرحت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.