مشاركة الرئيس السيسى فى ماراثون الحفاظ على البيئة يتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ماراثون للحفاظ على البيئة وتفقد الموقف التنظيمى لـ«COP27»، فضلًا عن عدد من أخبار الشأن المحلي على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

فتحت عنوان "الرئيس يشارك بماراثون للحفاظ على البيئة ويتفقد الموقف التنظيمي لـ«COP27»"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بجولة، فجر أمس، بالدراجة الهوائية في مدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة، التي تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة خلال عقد القمة العالمية للمناخ «COP27».

وشارك الرئيس في ماراثون ركوب الدراجات مع مجموعة من الشباب المشارك في المؤتمر، لإرسال رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة، حيث توجد فى المنطقة الخضراء أنشطة رياضية صديقة للبيئة مثل الدراجات الكهربائية، وغيرها من الأنشطة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله، إن الرئيس التقى خلال جولته، عددًا من الشباب وضيوف مصر المشاركين في القمة.. مشيرة إلى أن جولة الرئيس السيسى تضمنت تفقد الفعاليات المقامة فى المنطقة الخضراء، واللجنة المنظمة للمؤتمر، للتعرف على دور الشباب المتطوعين في غرفة العمليات المركزية التى تديرها اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، التي تتولى مسئولية تنظيم العمليات التنظيمية واللوجستية.

وأشات الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى حرص على التحدث مع أعضاء اللجنة المنظمة، حيث عبَّر عن إيمانه وثقته في قدرات الشباب المصري، ووجه الشكر والتقدير للمتطوعين على الصورة العالمية المشرفة التي يقدمونها عن مصر خلال قمة المناخ، والعديد من الفعاليات الدولية التي شاركوا في تنظيمها سابقًا.

وأوضحت أن الرئيس استمع لشرح من مسئولي اللجنة حول الخطط والأعمال التي نفذت في القمة، كما اطلع على مستوى القدرات والإمكانات الفنية والتنظيمية للشباب المتطوع، علاوة على تقدير سـريع للموقف التنظيمي الحالي للمؤتمر.

وتحت عنوان "مدبولي في اجتماعات مكثفة بمؤتمر المناخ: نتطلع لمساهمة الـ«يونيدو» في تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة"، نقلت صحيفة "الأهرام" عن الدكتور مصطفى مدبولى تأكيده، أن الحكومة تتطلع إلى المساهمة الإيجابية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» فى دعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما لليونيدو من خبرات بارزة فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، ونسعى لتطبيقها على مدار ١٠ سنوات مقبلة، من أجل إحداث نقلة نوعية لقطاع الصناعة فى مصر.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، مع الدكتور جيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»؛ لمناقشة جوانب التعاون بين مصر والمنظمة فيما يتعلق بقطاع الصناعة، وبرنامج الشراكة مع المنظمة، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لدور «اليونيدو» في دعمها للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر، خاصة في المجالات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي الصناعي، وكفاءة الطاقة، والطاقة الجديدة، والقيمة المضافة في مجال الإنتاج الزراعي.

وبالانتقال إلى شأن آخر، وتحت عنوان "احتياطيات السلع الأساسية عند مستويات «آمنة»"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحث، خلال لقائه أمس مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، عددًا من الملفات المهمة وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27).

ونقلت الصحيفة عن المـتحـدث الرسـمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، قوله إن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزي، ومتابعة ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسئولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ (COP27)، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "إطلاق أول خريطة مصرية لتقييم حساسية تغير المناخ"، نقلت صحيفة "الأخبار" عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة والمنسق الـوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، تأكيدها أهمية العلم كسلاح للتصدي لآثار تغير المناخ، قائلة إنه بالعلم والأدلة العلمية وبناء القدرات سنكون قادرين على تحقيق ما نسعى إليه اليوم بقمة المناخ كمؤتمر للتنفيذ يضع احتياجات الإنسانية في قلب العمل المناخي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال كلمتها في افتتاح فعاليات يوم العلم، بمشاركة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتورة نادية مكرم عبيد الوزيرة السابقة للبيئة.

وأعربت «فؤاد» عن فخر وزارة البيئة بالعمل على إطلاق أول خريطة لتقييم حساسية تغير المناخ، والتي سيتم إعلانها اليوم فـي الجـنـاح المصرى بالمؤتمر، وستساعد مصر على تأمين استثماراتها والتخطيط الجيد لمستقبل أفضل لمواطنيها، مشيدة بالدعم الذي قدمه المركز الدولي للتدريب والاستشارات ITCC بنماذج ساعدت على استكمال هذا العمل، قائلة: "وساعدتنا كصانعي قرار وسياسات أن نعمل على تحليل البيانات وإدارتها".

وفي شأن مختلف وتحت عنوان "مصر.. تستضيف قمة المدن الإفريقية (2025)"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن استضافة مصر لأعمال الدورة العاشرة لقمة المدن الإفريقية ٢٠٢٥، بحضور فاطمة عبدالمالك رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، والثانية بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة «هانویل» مصر، وذلك لتحقيق التميز التشغيلي الرقمي المستدام للمؤسسات الحكومية المصرية وتحويلها إلى مؤسسات ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة صديقة البيئة، بحضور د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الصحيفة أنه وقع مذكرة التفاهم الأولى على هامش فعاليات قمة المناخ «COP27» المنعقدة حاليًا في مدينة شرم الشيخ، كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ممثلًا للحكومة المصرية، وجـان بيير مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ممثلًا للمنظمة.

وأشارت إلى أنه وقع مذكرة التفاهم الثانية غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، وخالد هاشم رئيس شركة «هانویل» لشمال إفريقيا.