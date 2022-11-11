الجمعة 11 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية بالطريق الدائرى والزراعى فى القليوبية

سيولة مرورية
سيولة مرورية
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شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي، صباح اليوم الجمعة، سيولة مرورية، وكثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف مدير المرور، بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، واصلت توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6106 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات، 2536 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما تم ضبط 204 مخالفات السير دون تراخيص 15 مخالفة موقف عشوائي 17 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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