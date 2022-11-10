الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مصنع حلاوة فى بنها

ارشيفية
ارشيفية
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قررت النيابة العامة فى القليوبية انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع حلاوة بمنطقة منشية النور بعزبة السوق ببنها، والذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع حلاوة بمنطقة عزبة السوق ببنها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق داخل المصنع وإصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، وتم الدفع بعدد من 6 سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي حريق مصنع حلاوة اصابة 4 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

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