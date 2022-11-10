المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مصنع حلاوة فى بنها

قررت النيابة العامة فى القليوبية انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع حلاوة بمنطقة منشية النور بعزبة السوق ببنها، والذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة لتقدير الخسائر.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مصنع حلاوة بمنطقة عزبة السوق ببنها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق بإشراف العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق داخل المصنع وإصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، وتم الدفع بعدد من 6 سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.