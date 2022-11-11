ارتفاع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-11-2022

ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق – ليسجل 1227 جنيه مرتفعًا 2 جنيهات فقط، مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-11-2022

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24 : بيع 1,398 جنيه شراء 1,402 جنيه

الذهب عيار 22 : بيع 1,281 جنيه شراء 1,285 جنيه

الذهب عيار 21 : بيع 1,223 جنيه شراء 1,227 جنيه

الذهب عيار 18 : بيع 1,048 جنيه شراء 1,052 جنيه

الذهب عيار 14: بيع 815 جنيه شراء 818 جنيه

الذهب عيار 12 : بيع 699 جنيه شراء 701 جنيه

الذهب الاونصة : بيع 43,469 جنيه شراء 43,611 جنيه

الجنيه الذهب : بيع 9,784 جنيه شراء 9,816 جنيه

الكيلو الذهب : بيع 1,397,714 جنيه شراء 1,402,286 جنيه

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا ارتفاع قياسي لم تسجله منذ عدة أسابيع لتسجل 2% بعدما أظهرت البيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أكتوبر مما عزز الآمال في احتمال أن يخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1740.28 دولار للأوقية (الأونصة) كما قفزت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.8 بالمئة إلى 1744.30 دولار.

سعر الذهب في سوق المال