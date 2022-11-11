الجمعة 11 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-11-2022

الذهب
الذهب
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ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق – ليسجل 1227 جنيه مرتفعًا 2 جنيهات فقط، مع ارتفاع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 11-11-2022

 

سعر الذهب اليوم في مصر 

  • الذهب عيار 24 :     بيع 1,398 جنيه  شراء 1,402 جنيه
  • الذهب عيار 22 :     بيع 1,281 جنيه شراء 1,285 جنيه
  • الذهب عيار 21 :     بيع 1,223 جنيه شراء 1,227 جنيه
  • الذهب عيار 18 :     بيع 1,048 جنيه شراء 1,052 جنيه
  • الذهب عيار 14:      بيع 815 جنيه شراء 818 جنيه
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  • الذهب عيار 12 :     بيع 699 جنيه شراء 701 جنيه
  • الذهب الاونصة :     بيع 43,469 جنيه شراء 43,611 جنيه
  • الجنيه الذهب : بيع 9,784 جنيه شراء 9,816 جنيه
  • الكيلو الذهب :         بيع 1,397,714 جنيه شراء 1,402,286 جنيه

 

سعر الذهب عالميا 

سجل سعر الذهب عالميا ارتفاع قياسي لم تسجله منذ عدة أسابيع لتسجل 2%  بعدما أظهرت البيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة بشكل طفيف في أكتوبر مما عزز الآمال في احتمال أن يخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى 1740.28 دولار للأوقية (الأونصة) كما قفزت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1.8 بالمئة إلى 1744.30 دولار.

 

سعر الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,372 جنيه$56.24
سعر الذهب عيار 221,257 جنيه$51.55
اسعار الذهب عيار 211,200 جنيه$49.21
اسعار الذهب عيار 181,029 جنيه$42.18
سعر الذهب عيار 14800.16 جنيه$32.81
سعر الذهب عيار 12685.85 جنيه$28.12
سعر الذهب عيار 9514.39 جنيه$21.09
اسعار أوقية الذهب42,660 جنيه$1,749
اسعار جنيه الذهب9,602 جنيه$393.70
اسعار كيلو الذهب1,371,694 جنيه$56,241

 

الذهب عيار 21 عيار 18 الجنية الذهب الكيلو الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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