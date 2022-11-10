خالد الجندى: لازم نشكر ربنا على نعمة سيدنا محمد «فيديو»

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وجود الرسول في حياة المسلم نعمة كبيرة من نعم الله، والشكر على هذه النعمة متمثل في الطاعة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالرسول يساوي نعمة الحياة بأكملها.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، الخميس: "حمدت ربنا على الفلوس والأولاد والشهادة، وحمدت ربنا على كل حاجة، هل حمدت ربنا على نعمة سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، هل شكرنا ربنا على نعمة النبى محمد"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ".

وتابع: "عاوزين تعرفوا ليه لازم نحمد ربنا ونشكره على نعمة سيدنا محمد، شوفوا اللى بيتكتب على السوشيال من إنكار للسنة النبوية والأحاديث النبوية، شوفوا اللى بيتطاولوا على سنة النبى، لازم تقول الحمد لله الذى عافانى من هذا الابتلاء، ده ابتلاء الحرمان من سيدنا النبى".