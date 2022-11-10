للراغبين في الشراء بمشروع نور.. «طلعت مصطفى» توفر للسكان أحدث بنية تحتية تكنولوجية من شركة شنايدر

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة- المجموعة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي- توقيع شراكة استراتيجية مع شركة شنايدر إليكتريك- الشركة الأبرز عالميًا في مجال إدارة الطاقة والتحول الرقمي- لتوفير أحدث الحلول التكنولوجية في إنشاء البنية التحتية وإدارة المرافق لمشروع نور القريب من العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتماشى مع تطبيق معايير الاستدامة، والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك على هامش مشاركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ حتى يوم 18 نوفمبر الجاري، وقع على اتفاق الشراكة كل من السيد/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، والسيد/ سباستيان رييز، رئيس شنايدر إليكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي.

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بتطبيق ودمج تقنيات وحلول "شنايدر إليكتريك" في عمليات إدارة نظم ومرافق البنية التحتية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه وحركة المرور ومراكز البيانات ومراكز التحكم، بمشروع نور، أحدث المشروعات العمرانية المتكاملة للمجموعة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتعظيم الموارد الطبيعية، للحفاظ على البيئة والحد من الانبعاثات الملوثة.

أعرب السيد / هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، عن سعادته بتوقيع الشراكة الاستراتيجية مع شركة شنايدر إليكتريك، والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال إدارة الطاقة والتحول الرقمي، مضيفًا أن اتباع معايير الاستدامة ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة لقاطني وزوار مشروعات مجموعة طلعت مصطفى والمساهمة في خلق بيئة مستدامة لمشروعاتنا.

أشار هشام طلعت، إلى أن مشروع نور يعد نموذجًا متفردًا للسكن العصري والمستقبلي، نظرًا لما تضمه عناصر المدينة من تقنيات متقدمة تراعي أعلى المعايير العالمية في تخطيط وتنفيذ المدن الذكية وتطبيقات عناصر الاستدامة.

تعد مدينة نور أحدث المشروعات العمرانية لمجموعة طلعت مصطفى على مساحة 5 آلاف فدان، ويتمتع المشروع بمنظومة حياة ذكية سابقة عصرها بأحدث التقنيات التكنولوجية وتوفر لسكانها الخصوصية، ومجهزة ببنية تحتية تلبي كافة احتياجات المستقبل وتمثل مستوى جديد من السكن العصري متكامل الخدمات، وسط مساحات خضراء شاسعة، وتطبق أحدث معايير المدن الذكية والمستدامة وتوفر أعلى درجات الأمان من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لكاميرات المراقبة والإضاءة الذكية وخدمات المنزل الذكي.

تم تصميم شبكة الطرق الداخلية في مدينة نور لسلاسة وانسيابية حركة المرور لسنوات طويلة، بجانب إدارة كافة أعمال التشغيل والصيانة للمدينة من خلال مركز تحكم ذكي للإدارة والمتابعة، كما تم التخطيط لمدينة نور لتكون صديقة للبيئة تراعي في تشغيلها قواعد الاستدامة وتعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة.

من جانبه، قال السيد/ سباستيان رييز، رئيس شنايدر إليكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: "نفخر بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، والتي تعد واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، لتنفيذ برامج ومبادرات تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة إدارة مرافق البنية التحتية في أكبر المشروعات العقارية التي تطورها المجموعة، ما يؤكد حرص المجموعة على استخدام أحدث التقنيات في إدارة مدنها الذكية، مضيفًا أن هذه الشراكة بمثابة شهادة على فعالية حلول شنايدر، ومساهمتها في خلق بيئة ومستقبل أفضل للجميع."

من جانبه وأكد السيد / أحمد مدكور ، نائب رئيس الشركة للقطاع الصناعي - شنايدر اليكتريك شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، على أهمية توقيع الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة طلعت مصطفى، موضحا أنه مع التطور الهائل الذي يشهده العالم اليوم، تتزايد الحاجة لتبني الحلول التقنية المتطورة سواء في المباني الذكية أو على نطاق أوسع من خلال المدن الذكية للوصول إلى أعلى معدلات كفاءة الاستهلاك وتحقيق اهداف الاستدامة والتصدي لظاهرة تغير المناخ .

وتعد مجموعة طلعت مصطفى واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، حيث تنفرد بتقديم أرقى المشروعات العقارية والسياحية بجودة غير مسبوقة وتصميمات عالمية .

وتمتلك شنايدر إليكتريك، الشركة الرائدة في تطبيقات الاستدامة، أحدث تطبيقات التشغيل وتكنولوجيا المعلومات، التي تُستخدم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما تقوم شركة شنايدر إليكتريك بإنشاء تطبيقات رقمية تساعد في أعمال المراقبة والتحكم في إدارة المرافق والبنية التحتية بالمدن، بما يسهم في ترشيد وتنظيم استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة.

تعتمد حلول شنايدر إليكتريك على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية في إدارة كافة المرافق والخدمات داخل المجتمعات العمرانية لتصبح أكثر كفاءة واستدامة، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين.