حبس المتهمين بالتشاجر بأسلحة نارية فى النزهة

قررت نيابة النزهة حبس المتهمين في مشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري، لتعديهم بالضرب على بعضهم محدثين إصابة اثنين منهم بالنزهة.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة بتلقي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول "صاحب شركة للملابس والكائن مخزنها بمحل البلاغ"، وضبط بحوزته "طبنجة و٣ طلقات و٢ ظرف فارغ من ذات العيار"- شقيقه مدير بشركة للملابس "مصاب بجرح باليد"- عامل بذات الشركة.

وطرف ثانٍ (مدير بشركة للطباعة والكائنة بمحل البلاغ - مساعد مدير بذات الشركة - سائق بذات الشركة "مصاب بجرح باليد").

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب ركن سيارة تطورت إلى مشاجرة وتعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب محدثين إصابة اثنين منهم، وقام أحد المتهمين من الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته لإرهاب الطرف الثاني "دون حدوث إصابات".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف طرفى المشاجرة وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.