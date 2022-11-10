الخميس 10 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بالتشاجر بأسلحة نارية فى النزهة

المتهمين
المتهمين
ads

قررت نيابة النزهة حبس المتهمين في مشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزة أحدهم سلاح ناري، لتعديهم بالضرب على بعضهم محدثين إصابة اثنين منهم بالنزهة. 

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة بتلقي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع مشاجرة ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة طرف أول "صاحب شركة للملابس والكائن مخزنها بمحل البلاغ"، وضبط بحوزته "طبنجة و٣ طلقات و٢ ظرف فارغ من ذات العيار"- شقيقه مدير بشركة للملابس "مصاب بجرح باليد"- عامل بذات الشركة.

وطرف ثانٍ (مدير بشركة للطباعة والكائنة بمحل البلاغ - مساعد مدير بذات الشركة - سائق بذات الشركة "مصاب بجرح باليد"). 

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب ركن سيارة تطورت إلى مشاجرة وتعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب محدثين إصابة اثنين منهم، وقام أحد المتهمين من الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته لإرهاب الطرف الثاني "دون حدوث إصابات".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف طرفى المشاجرة وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة النزهة سلاح نارى النزهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

حياة مرهونة.. أصحاب الأمراض المزمنة يكافحون قسوة التغيرات المناخية

«فارس» أول «قرية خضراء» فى مصر.. والفضل لـ«حياة كريمة»

بالأرقام.. النتائج المتوقعة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى (إنفوجراف)

جرس إنذار.. كيف ساهم تغير المناخ في إشعال حرائق الغابات حول العالم؟

دراسة: تغير المناخ تسببت في انخفاض أعداد الحيوانات البرية بنسبة 69%

رفض تواجده فى التدريبات.. كولر يطالب إدارة الأهلى بحسم أزمة «كهربا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأخضر ينتصر.. العالم يتنفس فى ظلال شرم الشيخ

ماجد حبته

المناخ والتنمية.. وأهل الشر

مدحت بشاى

كمال الجويلى.. ومشروعه النقدى والفكرى الوطنى

عبد الرحيم طايع

الوهم الثورى واستهداف الدولة المصرية

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة