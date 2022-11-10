تعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة المتهم بقتل تاجر بسبب الثأر في الزيتون.

وكان المتهم قد أدلى باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم، إنه نظرا لوجود خصومة ثأرية بين المتهم والمجنى عليه بين العائلتين، قرر الانتقام منه وقتله، وسافر من الصعيد إلى القاهرة، بعدما اشترى سلاحا ناريا لقتل المجنى عليه، واستعان المتهم بصديقه لمراقبة المكان وتسهيل عملية هروبه عقب تنفيذ العملية.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالي بمقتل تاجر على يد عامل رميا بالرصاص، وفر هاربا بعدما أطلق النار في الهواء، فانتقلت جهات التحقيق لمعاينة جثة المجنى عليه وتبين إصابته بطلق ناري في يده وجسمه، لتأمر النيابة العامة بتشريح جثة المجنى عليه وضبط وإحضار المتهم.