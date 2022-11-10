الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 سرقوا سيارة بالإكراه بـ15 مايو

حبس
حبس
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قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس 3 أشخاص بينهم سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة من موظف بالإكراه، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين.

وكانت قد كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (سائق بإحدى الجهات الحكومية) بأنه حال سيره بالسيارة (نقل) قيادته تابعة لجهة عمله بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان ملثمان يستقلان ميكروباص بإستيقافه وقيام أحدهما بإطلاق طلقة من سلاح نارى بحوزته وإنزاله عنوة من السيارة قيادته وسرقتها ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم سائق "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع سائق آخر وإحدى السيدات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط السائقين حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وعُثر بحوزتهما على طبنجة معدلة (المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وطلقتان من ذات العيار، كما أمكن ضبط المتهمة الأخيرة حال استقلالها سيارة "ملك زوجها" .

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بأنه اتفق مع المتهمين الآخرين على التوجه للطريق الأوسطي بدائرة القسم، حيث قامت المتهمة الثالثة باستخدام السيارة قيادتها في تعطيل ضحيتهم استيقافه بدعوى أنها ضلت الطريق، وأثناء ذلك قام المتهمان المذكوران باستيقافه وتهديده باستخدام السلاح الناري المضبوط وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم ضبط السيارة بمكان إخفائها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة ١٥ مايو سرقة سيارة من موظف سم شرطة 15 مايو مديرية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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