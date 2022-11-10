الخميس 10 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10–11-2022

كرة القدم
كرة القدم
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يبحث عشاق الساحرة المستديرة بشكل يومي، عن مواعيد مباريات اليوم فى جميع البطولات المحلية والعالمية، حيث تقام اليوم الخميس 10 نوفمبر العديد من المباريات الهامة في مختلف دوريات العالم، وكذلك بعض المباريات الودية للمنتخبات استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10–11-2022

ومن أبرز المباريات التي ستقام خلال اليوم الخميس، مباراة ريال مدريد وقادش فى الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني والتي ستقام على أرضية استاد "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 –11-2022 في الدوري الإسباني

  • رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو فى تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة.
  • فالنسيا ضد  ريال بيتيس فى تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة.
  • ريال مدريد شد قادش فى تمام الساعة 10:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

 مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 –11-2022 في الدوري الإيطالي

  • هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس – 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة.
  • لاتسيو ضد مونزا – 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة.

جدول مواعيد مباريات كأس العالم 2022 في قطر للجولة الأولى

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مواعيد المباريات الدولية الودية للمنتخبات

  • كوستاريكا ضد نيجيريا – 4 فجرًا بتوقيت القاهرة.
  • بنما ضد السعودية -  2 ظهرًا بتوقيت القاهرة.
  • إيران ضد نيكاراغوا  - 6 مساءًا بتوقيت القاهرة.
مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الدوري الاسباني الدورى الايطالى مواعيد مباريات اليوم الخميس

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وائل لطفي

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