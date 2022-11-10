يبحث عشاق الساحرة المستديرة بشكل يومي، عن مواعيد مباريات اليوم فى جميع البطولات المحلية والعالمية، حيث تقام اليوم الخميس 10 نوفمبر العديد من المباريات الهامة في مختلف دوريات العالم، وكذلك بعض المباريات الودية للمنتخبات استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10–11-2022

ومن أبرز المباريات التي ستقام خلال اليوم الخميس، مباراة ريال مدريد وقادش فى الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإسباني والتي ستقام على أرضية استاد "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 –11-2022 في الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ضد سيلتا فيجو فى تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة.

فالنسيا ضد ريال بيتيس فى تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد شد قادش فى تمام الساعة 10:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 –11-2022 في الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا ضد يوفنتوس – 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

لاتسيو ضد مونزا – 9:45 مساءا بتوقيت القاهرة.

مواعيد المباريات الدولية الودية للمنتخبات