سعر الدولار اليوم الخميس فى البنوك المصرية

سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم ارتفاع طفيف خلال تعاملات اليوم بقيمة 5 قروش حيث سجل سعره في البنك المركزي المصري 24.41 جنيه، وكان سعر الدولار قد سجل ارتفاعات قياسية مع بداية الشهر الجاري بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار في البنك المركزي المصري عند الشراء 24.33، وللبيع 24.411.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 24.3 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 24.3 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 24.35 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.4.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 24.3 جنيه للشراء، 24.4 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 24.3 جنيه للشراء، و24.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 24.3500 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.4000.

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 24.3 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.4.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بى سى» إلى 24.3 للشراء وعند البيع وصل إلى 24.4.

وصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 24.3 جنيه للشراء، و24.4 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 24.3 جنيه للشراء، و24.4 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 24.25 جنيه للشراء، 24.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 24.3 جنيه للشراء، و24.4 جنيه للبيع.

التصنيف الائتماني لمصر

تغير التصنيف الائتماني لمصر في الوقت الذي تسجل فيه أسعار العملات ارتفاعات قياسية أمام الجنيه، وعدلت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر من مستقرة إلى سلبية، مرجعة ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد.

وأبقت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى (+B)، وعزت ذلك إلى النمو الاقتصادي القوي، والدعم الدولي القوي من الحلفاء الخليجيين والشركات الدوليين.