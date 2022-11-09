الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث سير بالعياط

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية تروسيكل بطريق "مصر- أسيوط "السريع أمام قرية الرفاعى بدائرة مركز شرطة العياط، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لآخر أصيب في ذات الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقى الرائد أحمد الملطاوي، رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصاب بطريق مصر أسيوط السريع أمام قرية الرفاعي بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية تروسيكل بسرعة عالية اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب في انحراف التارة وانقلاب التروسيكل ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر، جرى نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العام، فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الجيزة دفن جثة انقلاب دراجة نارية العياط

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التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث سير بالعياط

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