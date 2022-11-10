تباين أداء العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث استقر سعر بعضها أمام الجنيه وعلى رأسها الدولار واليورو، بينما تراجع البعض الآخر تراجعا طفيفا.

وسجلت أسعار العملات العربية والأجنبية ارتفاع قياسي أمام الجنيه المصري مع بداية نوفمبر الجاري بعد اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفئادة 200 نقطة، وتحرير سعر صرف العملات وتركها للعرض والطلب مما تسبب في ارتفاع قياسي لها أمام الجنيه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس .

أسعار العملات الأجنبية

وتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد تسجيل العملات تراجع جديد أمام الجنيه بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة بعد استقرار الأسواق والحصول على قرض صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 3 مليار دولار.

العملة شراء بيع دولار أمريكى​ 24.3351جنيه مصري 24.4154 جنيه مصري يورو​ 24.4349 جنيه مصري 24.5229 جنيه مصري جنيه إسترلينى​ 27.8710 جنيه مصري 27.9654 جنيه مصري فرنك سويسرى​ 24.7686 جنيه مصري 24.8579 جنيه مصري 100 ين يابانى​ 16.6988 جنيه مصري 16.7562 جنيه مصري اليوان الصينى​ 3.3540 جنيه مصري 3.3674 جنيه مصري

أسعار العملات العربية

العملة شراء بيع ريال سعودى​ 6.4713 جنيه مصري 6.4943 جنيه مصري دينار كويتى​ 78.6985 جنيه مصري 78.9837 جنيه مصري درهم اماراتى​ 6.6252 جنيه مصري 6.6475 جنيه مصري دينار بحريني 62.8424 جنيه مصري 64.6453 جنيه مصري ريال قطري 6.2359 جنيه مصري 6.6585 جنيه مصري

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 24.23 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر 24.23 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع.

وصل في البنك التجاري الدولي إلى 24.18 جنيه للشراء، 24.50 جنيه للبيع.