الخميس 10 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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تباين أداء العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث استقر سعر بعضها أمام الجنيه وعلى رأسها الدولار واليورو، بينما تراجع البعض الآخر تراجعا طفيفا.

 

وسجلت أسعار العملات العربية والأجنبية ارتفاع قياسي أمام الجنيه المصري مع بداية نوفمبر الجاري بعد اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفئادة 200 نقطة، وتحرير سعر صرف العملات وتركها للعرض والطلب مما تسبب في ارتفاع قياسي لها أمام الجنيه.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس .

 

أسعار العملات الأجنبية 

وتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد تسجيل العملات تراجع جديد أمام الجنيه بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة بعد استقرار الأسواق والحصول على قرض صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 3 مليار دولار.

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العملةشراءبيع
دولار أمريكى​24.3351جنيه مصري 24.4154 جنيه مصري
يورو​24.4349 جنيه مصري24.5229 جنيه مصري
جنيه إسترلينى​27.8710 جنيه مصري27.9654 جنيه مصري
فرنك سويسرى​24.7686 جنيه مصري24.8579 جنيه مصري
100 ين يابانى​16.6988 جنيه مصري16.7562 جنيه مصري
اليوان الصينى​3.3540 جنيه مصري3.3674 جنيه مصري

 

 

أسعار العملات العربية 

 

العملةشراءبيع
ريال سعودى​6.4713 جنيه مصري6.4943 جنيه مصري
دينار كويتى​78.6985 جنيه مصري78.9837 جنيه مصري
درهم اماراتى​6.6252 جنيه مصري6.6475 جنيه مصري
دينار بحريني 62.8424  جنيه مصري64.6453 جنيه مصري
ريال قطري6.2359 جنيه مصري6.6585 جنيه مصري

 

 

سعر اليورو اليوم 

  • بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 24.23 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو في بنك مصر 24.23 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع.
  • وصل في  البنك التجاري الدولي إلى  24.18 جنيه للشراء، 24.50 جنيه للبيع.
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فى ختام التعاملات.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يُسجل 1225 جنيهًا

  • سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي 24.23 جنيه للشراء، 24.43 جنيه للبيع.
  • سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 24.30 جنيه للشراء، 24.47 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد 24.15 جنيه للشراء، 24.46 جنيه للبيع.
العملات دولار يورو​ جنيه إسترلينى​ ريال سعودى​

رئيس التحرير

وائل لطفي

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