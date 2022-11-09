الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شارك فى تعذيبه.. القبض على زوج المتهمة بقتل طفلها فى عين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على زوج المتهمة بإلقاء جثة طفلها بأحد شوارع عين شمس، بتهمة المشاركة في تعذيبه.

وتبين من التحريات أن المتهم شارك فى التعدي على الطفل، ويقوم رجال المباحث بمناقشته للوقوف على التفاصيل الكاملة للجريمة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لطفل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس،  وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة طفل عمره 3 سنوات.

وتبين من التحريات أن الطفل مجهول الهوية وأن والدته أنجبته من علاقة غير شرعية وكانت دائمة التعدى عليه، وعندما توفى ألقت جثته بالشارع لعدم وجود أوراق ثبوتية لاستخراج تصريح بالدفن، وتم القبض على المتهمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية القاهرة زوج السيدة جثة أحد شوارع طفلها

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