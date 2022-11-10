تراجع عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 10-11-2022
سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، وسجل الذهب عيار 21، أكثر أنواع الذهب تداولًا في السوق المصري، 1226 جنيها، بعد أن كان يسجل 1245 جنيها.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات قياسية متأثرة بارتفاع سعر الدولار بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب.
وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر.
سعر الدهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب
|بالجنيه المصري
|الذهب عيار 24
|بيع 1,394 جنيها
|شراء 1,401 جنيها
|الذهب عيار 22
|بيع 1,278 جنيها
|شراء 1,284 جنيها
|الذهب عيار 21
|بيع 1,220 جنيها
|شراء 1,226 جنيها
|الذهب عيار 18
|بيع 1,046 جنيها
|شراء 1,051 جنيها
|الذهب عيار 14
|بيع 813 جنيها
|شراء 817 جنيها
|الذهب عيار 12
|بيع 697 جنيها
|شراء 701 جنيه
|الأونصة
|بيع 43,362 جنيها
|شراء 43,576 جنيها
|الجنيه الذهب
|بيع 9,760 جنيها
|شراء 9,808 جنيهات
|الكيلو
|بيع 1,394,286 جنيها
|شراء 1,401,143 جنيها
أسعار الذهب عالميا
سجلت أسعار الذهب عالميًا استقرارا سعريا عند نفس الحدود التي سجلتها أمس، فلم يشهد الذهب تغييرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1712.09 دولار للأوقية (الأونصة)، كما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1715.80 دولار.
وكانت أسعار الذهب عالميا قد قفزت أكثر من 2 % يوم الثلاثاء الماضي لتتجاوز مستوى 1700 دولار الرئيسي في ارتفاع كبير لها وسط سلسلة من التراجعات التي تسجلها مع قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 6 مرات متتالية.
سعر الذهب في سوق المال
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|أسعار الذهب عيار 24
|1,343 جنيها
|$55.12
|سعر الذهب عيار 22
|1,231 جنيها
|$50.53
|أسعار الذهب عيار 21
|1,175 جنيها
|$48.23
|أسعار الذهب عيار 18
|1,007 جنيهات
|$41.34
|سعر الذهب عيار 14
|783.44 جنيها
|$32.15
|سعر الذهب عيار 12
|671.52 جنيها
|$27.56
|سعر الذهب عيار 9
|503.64 جنيها
|$20.67
|أسعار أوقية الذهب
|41,768 جنيها
|$1,714
|أسعار جنيه الذهب
|9,401 جنيه
|$385.86
|أسعار كيلو الذهب
|1,343,035 جنيها
|$55,122