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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 10-11-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، وسجل الذهب عيار 21، أكثر أنواع الذهب تداولًا في السوق المصري، 1226 جنيها، بعد أن كان يسجل 1245 جنيها.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات قياسية متأثرة بارتفاع سعر الدولار بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر.

 

سعر الدهب اليوم 

 

الوحدةسعر الذهببالجنيه المصري
الذهب عيار 24بيع 1,394 جنيهاشراء 1,401 جنيها
الذهب عيار 22بيع 1,278 جنيهاشراء 1,284 جنيها
الذهب عيار 21بيع 1,220 جنيهاشراء 1,226 جنيها
الذهب عيار 18بيع 1,046 جنيهاشراء 1,051 جنيها
الذهب عيار 14بيع 813 جنيهاشراء 817 جنيها
الذهب عيار 12بيع 697 جنيهاشراء 701 جنيه
 الأونصةبيع 43,362 جنيهاشراء 43,576 جنيها
 الجنيه الذهببيع 9,760 جنيهاشراء 9,808 جنيهات
 الكيلوبيع 1,394,286 جنيهاشراء 1,401,143 جنيها

 

أسعار الذهب عالميا 

سجلت أسعار الذهب عالميًا استقرارا سعريا عند نفس الحدود التي سجلتها أمس، فلم يشهد الذهب تغييرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1712.09 دولار للأوقية (الأونصة)، كما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1715.80 دولار.

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وكانت أسعار الذهب عالميا قد قفزت أكثر من 2 %  يوم الثلاثاء الماضي  لتتجاوز مستوى 1700 دولار الرئيسي في ارتفاع كبير لها وسط سلسلة من التراجعات التي تسجلها مع قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 6 مرات متتالية.

 

سعر الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 241,343 جنيها$55.12
سعر الذهب عيار 221,231 جنيها$50.53
أسعار الذهب عيار 211,175 جنيها$48.23
أسعار الذهب عيار 181,007 جنيهات$41.34
سعر الذهب عيار 14783.44 جنيها$32.15
سعر الذهب عيار 12671.52 جنيها$27.56
سعر الذهب عيار 9503.64 جنيها$20.67
أسعار أوقية الذهب41,768 جنيها$1,714
أسعار جنيه الذهب9,401 جنيه$385.86
أسعار كيلو الذهب1,343,035 جنيها$55,122

 

 

 

 

 

 

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