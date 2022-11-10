تراجع عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 10-11-2022

سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، وسجل الذهب عيار 21، أكثر أنواع الذهب تداولًا في السوق المصري، 1226 جنيها، بعد أن كان يسجل 1245 جنيها.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات قياسية متأثرة بارتفاع سعر الدولار بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر.

سعر الدهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري الذهب عيار 24 بيع 1,394 جنيها شراء 1,401 جنيها الذهب عيار 22 بيع 1,278 جنيها شراء 1,284 جنيها الذهب عيار 21 بيع 1,220 جنيها شراء 1,226 جنيها الذهب عيار 18 بيع 1,046 جنيها شراء 1,051 جنيها الذهب عيار 14 بيع 813 جنيها شراء 817 جنيها الذهب عيار 12 بيع 697 جنيها شراء 701 جنيه الأونصة بيع 43,362 جنيها شراء 43,576 جنيها الجنيه الذهب بيع 9,760 جنيها شراء 9,808 جنيهات الكيلو بيع 1,394,286 جنيها شراء 1,401,143 جنيها

أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب عالميًا استقرارا سعريا عند نفس الحدود التي سجلتها أمس، فلم يشهد الذهب تغييرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1712.09 دولار للأوقية (الأونصة)، كما استقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي عند 1715.80 دولار.

وكانت أسعار الذهب عالميا قد قفزت أكثر من 2 % يوم الثلاثاء الماضي لتتجاوز مستوى 1700 دولار الرئيسي في ارتفاع كبير لها وسط سلسلة من التراجعات التي تسجلها مع قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 6 مرات متتالية.

سعر الذهب في سوق المال