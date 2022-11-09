سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 فى البنوك وشركات الصرافة

يهتم المصريين بمتابعة سعر الدولار بشكل لحظي لاسيما في الفترة الأخيرة وهو في تصاعد مستمر، ويؤثر على أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، ويبدو أن الوضع سيستمر مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من زيادة معدلات التضخم، ويكثف البحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه عبر محركات البحث العالمية.



سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022 في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-11-2022 في بداية التعاملات البنكية، 6 قروش في سعر الشراء و 5 قروش في سعر البيع، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري 24.31 جنيه للشراء، و24.39 للبيع، بحسب تحديث موقع البنك، وتستعرض «الدستور» في تقريرها التفصيلي اليومي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، في عدد من البنوك العاملة في مصر، بحسب مواقعها الرسمية، وبعض شاشات التداول في فروعها داخل مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر

سعر الدولار في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه المصري: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 24.35 جنيه للشراء، و24.40 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.30 جنيه للشراء، و24.35 للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 24.30 جنيه للشراء، و24.35 للبيع.



سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري: 24.37 جنيه للشراء، و24.40 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 24.35 جنيه للشراء، و24.40 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 للبيع.



سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 24.35 جنيه للشراء، و24.40 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سايب: 24.30 جنيه للشراء، و24.40 للبيع.

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