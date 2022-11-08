الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8/11/2022 مقابل الجنيه

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس السعر الذي سجله في نهاية تعاملات أمس، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 24.34 جنيه مصري، وسجل الدولار ارتفاعاته القياسية أمام الجنيه المصري عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب مما دفع الدولار للارتفاع إلى أرقام قياسية لم يسجلها من قبل.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

سعر صرف الدولار 

  • سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 24.2526 جنيه للشراء، و24.3449 جنيه للبيع.
  • وسجل الدولار  في البنك الأهلي المصري 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.
  • وبلغ سعر الدولار في بنك مصر: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك القاهرة: 24.22 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.30 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 24.35 جنيه للبيع.

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  • بلغ سعر الدولار في بنك البركة: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
  • وبلغ سعره في بنك CIB البنك التجاري الدولي: 24.23 جنيه للشراء، و24.33 جنيه للبيع.
  • سجل البنك العربي الأفريقي: 24.25 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.
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أسعار صرف العملات 

العملة

شراء

بيع

يورو​24.1895 جنيه 24.2913 جنيه
جنيه إسترلينى​27.7425 جنيه27.8578 جنيه
فرنك سويسرى​24.5074 جنيه24.6107 جنيه
100 ين يابانى​16.5377 جنيه16.6063 جنيه
ريال سعودى​6.4536 جنيه6.4790 جنيه
دينار كويتى​78.2290 جنيه78.7248 جنيه
درهم اماراتى​6.6022 جنيه6.6291 جنيه
اليوان الصينى​3.3544 جنيه3.3686 جنيه

 

 

 

 

الدولار البنك المركزي المصري البنك الأهلي ريال سعودى​ يورو​ دينار كويتى​

رئيس التحرير

وائل لطفي

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