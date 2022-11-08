سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8/11/2022 مقابل الجنيه
استقر سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس السعر الذي سجله في نهاية تعاملات أمس، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 24.34 جنيه مصري، وسجل الدولار ارتفاعاته القياسية أمام الجنيه المصري عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة وتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب مما دفع الدولار للارتفاع إلى أرقام قياسية لم يسجلها من قبل.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
سعر صرف الدولار
- سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 24.2526 جنيه للشراء، و24.3449 جنيه للبيع.
- وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.
- وبلغ سعر الدولار في بنك مصر: 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.
- وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في بنك القاهرة: 24.22 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للبيع.
- سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.30 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 24.35 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الدولار في بنك البركة: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
- وبلغ سعره في بنك CIB البنك التجاري الدولي: 24.23 جنيه للشراء، و24.33 جنيه للبيع.
- سجل البنك العربي الأفريقي: 24.25 جنيه للشراء، و24.32 جنيه للبيع.
- بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.
- وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 24.25 جنيه للشراء، و24.35 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات
العملة
شراء
بيع
|يورو
|24.1895 جنيه
|24.2913 جنيه
|جنيه إسترلينى
|27.7425 جنيه
|27.8578 جنيه
|فرنك سويسرى
|24.5074 جنيه
|24.6107 جنيه
|100 ين يابانى
|16.5377 جنيه
|16.6063 جنيه
|ريال سعودى
|6.4536 جنيه
|6.4790 جنيه
|دينار كويتى
|78.2290 جنيه
|78.7248 جنيه
|درهم اماراتى
|6.6022 جنيه
|6.6291 جنيه
|اليوان الصينى
|3.3544 جنيه
|3.3686 جنيه