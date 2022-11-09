الأربعاء 09 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفقا للاتفاقيات الدولية

ميلونى: نلتزم بحظر بقاء سفن المنظمات غير الحكومية بالمياه الإيطالية

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني
ads

دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، عن قرار حكومتها بشأن الحظر المفروض على سفن المنظمات غير الحكومية المحملة بالمهاجرين من البقاء في المياه الإيطالية.

وقالت ميلوني في لقاء مع برلمانيي حزبها "إخوة إيطاليا": "إن الحكومة الإيطالية تمتثل لجميع الاتفاقيات الدولية وحظر سفن المنظمات غير الحكومية من البقاء في المياه الإيطالية بعد الموعد النهائي اللازم لضمان عمليات الإنقاذ والمساعدة للأفراد الهشّين، له ما يبرره وشرعيته".

وأضافت زعيمة الحكومة اليمينية: أنه على متن هذه السفن لا يوجد ناجون من الغرق، بل مهاجرون: لقد صعدوا إلى هذه السفن في مياه دولية منتقلين من وحدات بحرية أخرى والسفينة التي تولت مسئوليتهم مجهزة لاستيعابهم ولتلبية جميع احتياجاتهم".

سلوك غير مقبول

بالتزمن، اعتبرت الحكومة الفرنسية، سلوك إيطاليا إزاء سفن الإنقاذ "غير مقبول"، وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، في تصريحات صحفية اليوم: "إن سفينة (أوشن فايكينج) التابعة لمنظمة (إس أو إس ميديترانيه) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، والتي تحمل على متنها 234 مهاجرًا تم إنقاذهم في البحر المتوسط، ينبغي استقبالها في إيطاليا، طبقًا لما ينص عليه القانون البحري الدولي".

ووصف موقف الحكومة الإيطالية بأنه "غير مقبول"، موضحًا أن فرنسا تأمل طالما كانت السفينة لا تزال في المياه الإقليمية الإيطالية، أن تلعب سلطات روما دورها وتحترم التزاماتها الأوروبية.

وأضاف: "لن يسمح أحد لهذه السفينة بأن تتعرض لأدنى قدر من المخاطر"، مؤكدًا أن السلطات الفرنسية تراقب تطور أوضاع ركاب السفينة لحظة بلحظة.

وكانت  منظمة "إس أو إس ميديترانيه"، وجهت، الخميس قبل الماضي، طلبًا للسلطات في كل من فرنسا وإسبانيا واليونان، لمساعدتها في إنزال 234 مهاجرًا متواجدين على متن سفينة "أوشن فايكنج" قبالة صقلية، بعد أكثر من أسبوعين في عرض البحر.

جورجيا ميلوني المنظمات غير الحكومية سفن إنقاذ المياه الإقليمية الإيطالية المهاجرين غير الشرعيين سفينة أوشن فايكينج

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

«من كلامه ندينه».. تدوينات تثبت إرهاب علاء عبدالفتاح (صور)

بعد إعادتها سالمًة.. سائحة أجنبية توجه رسالة شُكر لوزارة الداخلية

خلال لقائه شكرى.. مبعوث المناخ الصينى يشيد بتركيز COP27 على تنفيذ التعهدات

بماذا ردت جهات التحقيق على ادعاءات علاء عبدالفتاح بالإضراب عن الطعام؟

صحفى يمنى يدعم النائب «عمرو درويش»: نحتاج لمثل هذا البرلمانى فى اليمن

مظاهرات بقمة المناخ تضامنًا مع النائب عمرو درويش وإدانة علاء عبدالفتاح (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

كمال الجويلى.. ومشروعه النقدى والفكرى الوطنى

عبد الرحيم طايع

الوهم الثورى واستهداف الدولة المصرية

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

أحمد الصغير

ليس مؤتمرًا كونيًا للمناخ.. بل إعلان انتصار مصر!

أميرة عبد الكريم

متحيزون لاقتصاد متوهج باللون البرتقالى

صور

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

ندوة عن الهدف الجماعى والكمى الجديد والتمويل للعمل المناخى المحلى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة