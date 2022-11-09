ميلونى: نلتزم بحظر بقاء سفن المنظمات غير الحكومية بالمياه الإيطالية

وفقا للاتفاقيات الدولية

دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، عن قرار حكومتها بشأن الحظر المفروض على سفن المنظمات غير الحكومية المحملة بالمهاجرين من البقاء في المياه الإيطالية.

وقالت ميلوني في لقاء مع برلمانيي حزبها "إخوة إيطاليا": "إن الحكومة الإيطالية تمتثل لجميع الاتفاقيات الدولية وحظر سفن المنظمات غير الحكومية من البقاء في المياه الإيطالية بعد الموعد النهائي اللازم لضمان عمليات الإنقاذ والمساعدة للأفراد الهشّين، له ما يبرره وشرعيته".

وأضافت زعيمة الحكومة اليمينية: أنه على متن هذه السفن لا يوجد ناجون من الغرق، بل مهاجرون: لقد صعدوا إلى هذه السفن في مياه دولية منتقلين من وحدات بحرية أخرى والسفينة التي تولت مسئوليتهم مجهزة لاستيعابهم ولتلبية جميع احتياجاتهم".

سلوك غير مقبول

بالتزمن، اعتبرت الحكومة الفرنسية، سلوك إيطاليا إزاء سفن الإنقاذ "غير مقبول"، وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، في تصريحات صحفية اليوم: "إن سفينة (أوشن فايكينج) التابعة لمنظمة (إس أو إس ميديترانيه) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، والتي تحمل على متنها 234 مهاجرًا تم إنقاذهم في البحر المتوسط، ينبغي استقبالها في إيطاليا، طبقًا لما ينص عليه القانون البحري الدولي".

ووصف موقف الحكومة الإيطالية بأنه "غير مقبول"، موضحًا أن فرنسا تأمل طالما كانت السفينة لا تزال في المياه الإقليمية الإيطالية، أن تلعب سلطات روما دورها وتحترم التزاماتها الأوروبية.

وأضاف: "لن يسمح أحد لهذه السفينة بأن تتعرض لأدنى قدر من المخاطر"، مؤكدًا أن السلطات الفرنسية تراقب تطور أوضاع ركاب السفينة لحظة بلحظة.

وكانت منظمة "إس أو إس ميديترانيه"، وجهت، الخميس قبل الماضي، طلبًا للسلطات في كل من فرنسا وإسبانيا واليونان، لمساعدتها في إنزال 234 مهاجرًا متواجدين على متن سفينة "أوشن فايكنج" قبالة صقلية، بعد أكثر من أسبوعين في عرض البحر.