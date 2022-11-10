منها الروتين.. خبيرة تقدم 6 نصائح مهمة لنوم أفضل يوميا

نعلم جميعًا أهمية الحصول على قسط وافر من النوم الجيد، وتزداد أهمية هذا الأمر في أشهر الشتاء، عندما يميل مزاجنا ومستويات طاقتنا إلى الانخفاض، وسواء كنت تنام مضطربًا وتكافح من أجل النوم ، أو كنت تنام كثيرًا ولكنك تستيقظ باستمرار متعبًا ، فهناك مجال للتحسين عندما يتعلق الأمر بتسهيل نومنا، ولكن قد يكون من الصعب معرفة من أين تبدأ .

قد يكون نهج "القوة" الذي اتبعته الدكتورة صوفي بوستوك، خبيرة علم النوم، طريقة جيدة للمضي قدمًا في هذا الشأن وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

1- خطط لجدولك للسماح بنوم كافٍ

تقول الدكتورة صوفي: "يحتاج معظم البالغين من سبع إلى تسع ساعات من النوم ليكونوا في أفضل حالاتنا"، إذا كنت تعلم أن لديك وقت متأخر من الليل أو أنك ستبدأ مبكرًا ، فستتعامل بشكل أفضل إذا كنت مرتاحًا جيدًا، وقت الحماية للتعافي في الليلة التالية. حتى لو لم تكن نائما ، امنح نفسك الفرصة للراحة.

2- الخروج لمدة 10 دقائق على الأقل في الصباح

تشرح صوفي: "يتم تنسيق ساعات أجسامنا بواسطة الضوء". "ضوء النهار الطبيعي أقوى بآلاف المرات من الإضاءة الداخلية لذا حاول الخروج لمدة 10 دقائق على الأقل في الصباح لمساعدتك على الشعور باليقظة الكاملة، إذا كنت تريد أن تكون في الداخل ، اجلس بالقرب من النافذة."

3-الاسترخاء في آخر ساعة قبل النوم

إن محاولة الانتقال مباشرة من العمل أو مشاهدة التلفزيون أو التمرين أو متابعة "TikTok" إلى وقت النوم هي وصفة لكارثة النوم، أنت بحاجة إلى فترة مناسبة من الراحة وتجهيز عقلك للراحة.

توصي صوفي "بالفصل بين النهار والليل بالسماح لنفسك بالراحة والاسترخاء في آخر ساعة قبل النوم، أوقف تشغيل هاتفك وخفّف الأضواء وافعل شيئًا تستمتع به، ويمكن أن يكون هذا مجرد وقت ممتع مع أحبائك ، والاستماع إلى الموسيقى ، وقراءة كتاب ، والتأمل ، وتمارين التنفس، كل ما يتطلبه الأمر لمساعدتك على الشعور بالهدوء والاسترخاء والأمان."

4- التنشيط بشكل طبيعي

بدلاً من اللجوء مباشرة إلى الكافيين عندما تصل إلى فترة ركود بعد الظهر ، هل يمكنك تجربة طرق أكثر طبيعية لزيادة طاقتك ، مثل الذهاب في نزهة على الأقدام أو أخذ قيلولة قوية؟

5- الروتين وأهمته للنوم

الروتين هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بالنوم الجيد، تقول صوفي: "الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم - بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع - يهيئك لنوم ليلة سعيدة ستتعرف ساعات جسمك على النمط وستبدأ في الاستيقاظ أكثر يقظة ، وتشعر بالنعاس في نفس الوقت كل مساء، لذا "يمكننا ضبط ساعات أجسامنا بساعة من يوم لآخر ، لكن الاستلقاء الطويل جدًا يمكن أن يتداخل مع إيقاعاتك الداخلية."