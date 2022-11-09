الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لقاتل جاره في خلافات جيرة بدمياط

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات دمياط، الأربعاء، بالسجن المؤبد للمتهم بقتل جاره بسبب خلافات بينهم في قرية السنانية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الأمن بلاغا أفاد مقتل شخص متأثرا بإصابات بالغة نتيجة التعدي عليه بآلة حادة، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينه وبين أحد الجيران بقرية السنانية التابعة لمركز دمياط.

على الفور تحركت قوة أمنية لموقع البلاغ وشكلت قوات الأمن فرقا للبحث لضبط المتهم، فيما حررت المحضر اللازم للواقعة للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، والتي كشفت تورط المتهم ونجله في التعدي على المجني عليه بآلة حادة أودت بحياته قبل وصوله إلي المستشفي متأثرا بجراحه.

محكمة جنايات دمياط قرية السنانية خلافات جار السجن المؤبد

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