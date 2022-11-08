الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة مبانٍ مجاورة لعقار إمبابة المنهار

عقار إمبابة المنهار
عقار إمبابة المنهار
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يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة انهيار منزل بمنطقة إمبابة، كما سيتم الاستماع لأقوال المصابين بواقعة الانهيار، واستعان رجال الحماية المدنية بلودر من محافظة الجيزة؛ للقيام بعمليات رفع أنقاض المنزل المنهار.

ومن جانبها، شكلت محافظة الجيزة لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والمنازل المجاورة له بمنطقة إمبابة، فيما تمت الاستعانة بمعدات المحافظة؛ لتسهيل عمليات البحث لرجال الحماية المدنية.

وكان منزل مكون من دور أرضى و3 طوابق بعزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة قد انهار، وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية إلى موقع الحادث؛ لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أى أشخاص أسفل الركام من عدمه.

أقوال شهود العيان الإنقاذ البرى والحماية المدنية الحماية المدنية تشكيل لجنة هندسية عقار إمبابة المنهار عزبة الصعايدة

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