الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل.. بولسونارو محتجب عن الحياة العامة منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية

بولسونارو
بولسونارو
ads

يتغيب جايير بولسونارو، الرئيس البرازيلي حتى الأول من يناير، فعليًا عن الحياة العامة، حتى عن وسائل التواصل الاجتماعي، منذ هزيمته أمام لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر.

 

لزم الرئيس اليميني المتطرف في البداية الصمت لنحو يومين بعد إعلان النتيجة، مما أثار الشكوك في احتمال اعتراضه على فوز منافسه اليساري.

 

وكسر الصمت في الأول من نوفمبر، بخطاب مقتضب لم يتجاوز الدقيقتين أمام الصحفيين الذين انتظروا يومين أمام مقر إقامته الرسمي.

 

لم يعترف بولسونارو صراحة بهزيمته، كما لم يقدم تهانيه لمنافسه بالفوز، وترك الأمر لرئيس مكتبه ليعلن أن الرئيس "أعطى الإذن" لعملية "الانتقال".

 

في اليوم التالي، تحدث مجدداً في مقطع فيديو قصير نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشد فيه مؤيديه "فتح الطرق" التي نصبوا فيها الحواجز منذ بداية الأسبوع. 

 

وبعد مرور أسبوع على ظهوره الأخير، يظهر جدول أعماله أنه معتكف في مقر إقامته منذ  الأول من نوفمبر، عندما اجتمع مع الوزراء في قصر بلانالتو، حيث توجد مكاتب الرئاسة. 

 

ونقلت صحيفة "أو جلوبو" اليومية عن مصادر أن هذا الغياب المطول يعود إلى مشاكل صحية، كاشفة أن الرئيس البالغ 67 عاما "عانى من الحمى وبدا مكتئبا".

 

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" حول صحة بولسونارو، لم تجب الرئاسة.

 

لم ينشر حساب الرئيس على تويتر الذي كان نشطًا للغاية طوال فترة ولايته، أي تغريدة فعليًا منذ الجولة الثانية من الانتخابات، سوى صورة مبهمة تظهره امام أنصاره، دون تعليق، الثلاثاء.

 

وكان بولسونارو ألقى خطابا الثلاثاء الماضي، أكد فيه أنه "سيحترم الدستور، في إشارة لخسارته الانتخابات أمام الرئيس السابق اليساري لولا دا سيلفا. ولم يهنئ الرئيس المنتمي لليمين المتطرف منافسه ولم يعترف بهزيمته، بل اكتفى بترك الأمر لمدير مكتبه للقول إنه قد "أعطى الإذن" بنقل السلطة. 

 

ودعا بولسونارو أنصاره للحفاظ على سلمية احتجاجاتهم.

الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف جايير بولسونارو تغيب عن الحياة العامة الانتخابات الرئاسية خسارة لولا دا سيلفا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

النائب عمرو درويش يكشف كواليس ما حدث معه خلال المؤتمر الخاص بأسرة علاء عبدالفتاح

استقالة وزير الدولة البريطانى جافين وليامسون

الصور الأولى من حادث انهيار عقار فى عزبة الصعايدة بإمبابة

حقوقيون يرفعون لافتات تكشف مزاعم المسؤولين عن إدارة جلسة العفو الدولية وإدارة المؤتمر تعترضهم

شاهد عيان يروي تفاصيل حادث انهيار عقار «عزبة الصعايدة» بإمبابة

استخدام «غير قانوني» لبرامج تجسّس في 4 دول من الاتحاد الأوروبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

هل نقف مع مصر...؟!!

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

أحمد الصغير

ليس مؤتمرًا كونيًا للمناخ.. بل إعلان انتصار مصر!

أميرة عبد الكريم

متحيزون لاقتصاد متوهج باللون البرتقالى

منى رجب

حب الوطن فى مواجهة نشر الكراهية

ماجد حبته

لماذا سميناها قمة التنفيذ؟

صور

وقفة صامتة لوفود أجنبية وعربية تدعو لحماية البيئة والمحيطات

المنطقة الخضراء تتلألأ لاستقبال ضيوف قمة المناخ COP27 «صور»

أنا طير فى السما

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: نسعى لشرق أوسط متجدد ولدينا حلول للأمن الغذائى

لابيد يكشف إمكانية مشاركته فى الحكومة المقبلة بقيادة نتنياهو

الجيش الإسرائيلى يعلن بدء تمرين عسكرى فى الجبهة الشمالية