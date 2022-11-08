الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء المنازل المجاورة لعقار «عزبة الصعايدة» المُنهار فى إمبابة

عقار عزبة الصعايدة
عقار عزبة الصعايدة في إمبابة
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قامت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، منذ قليل، بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المكون من 4 طوابق بعد انهياره، مساء اليوم الثلاثاء، بعزبة الصعايدة فى منطقة إمبابة، في وقت استمرت فيه أعمال البحث عن سكان العقار تحت الأنقاض.

وكشفت المعاينة الأولية، أن العقار المنهار تسبب فى انهيار بلكونات عقارين مجاورين.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار المنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق، وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار منازل أخرى مجاورة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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